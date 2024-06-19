小股東問南山人壽何時上市？董事長尹崇堯：短期沒有時間表

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南山人壽外溢保單新契約件數超過59萬件，連續五年拿下外溢保單新契約件數第一名，而長照商品新契約保費逾14億元，連續九年，蟬聯市佔第一。南山人壽將持續開發新保障型商品與外溢商品，推升期繳銷售動能，維持穩定續期保費收入，累積長期價值，以利公司長期穩健之經營。
此外，為持續提升公司資本、強化財務結構，今日南山人壽股東常會順利通過2023年度盈餘轉增資發行新股案，決議將發放股票股利87億7,346萬元，每千股無償配發63.475股；此次盈餘轉增資發行新股後，南山人壽實收資本額將由1,382億1,900萬元提高至1,469億9,246萬元。
展望未來，南山人壽董事長尹崇堯表示，壽險業正值轉型的關鍵時刻，南山人壽將持續以保險核心專業滿足客戶所有的保障需求，秉持「誠信、利他、溫暖、開創」四大企業價值觀，實踐保險價值轉型，發揮社會影響力，以更活力、更溫暖、更創新、更專業的作為，為台灣所有族群創造幸福，成為國人的堅實靠山。
會上小股東關切南山人壽上市櫃時間表，尹崇堯說，上市櫃是公司重要目標，也是重要里程碑，但他強調，保險業若要永續經營，擁有廣泛籌資管道以充實資本，對公司是非常重要的事，相關事宜必須要和各利害關係人溝通後才能進行，坦言「目前公司正在努力，短時間沒有具體上市櫃時程表」。