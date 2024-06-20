台塑攜手輝達！董座林健男：共同研發生成式AI石化產業應用

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雖然全體同仁不斷應用AI及創新研發，力求轉型，不過，還是不敵大環境惡化的衝擊，致使公司2023年合併營業額僅1,991億元，年減21%，合併稅前利益額69億元，年減84％，稅前每股盈餘1.1元。他指出，去年業績不好向各位股東抱歉，但承諾會持續努力，相信今年的業績會比去年好。
林健男指出，今年第2季進入石化產品需求旺季，且中國大陸持續推出提振房地產政策，並推動家電及汽車以舊換新等措施，刺激內需，將帶動石化產品需求成長，因此，利益額可望比第1季成長。
展望下半年，基於美國及新興市場經濟成長優於預期，中國大陸也持續提出刺激內需措施，加上美歐可望降息，且第3季為石化產品傳統旺季，因此，不看淡下半年的營運展望。不過，國際市場還有烏俄戰爭、地緣政治衝突、美歐降息時程，及中國大陸需求復甦力道等不確定因素。
林健男表示，台塑為提高經營績效與轉型策略，具體作法包含經營團隊年輕化、降低成本。在營業策略上加速分散市場，並與台塑美國公司聯合行銷，降低中國大陸銷售比重，並分散市場至東南亞及南亞。同時，設置海外發貨倉庫，可快速提供客戶需求，並避免因地緣政治問題，產生斷料風險。
而在創新研發及公司轉型部分，近年來在總裁王文淵的領導下，目前已完成AI及量子計算241案，並與客戶策略結盟，共同開發，並積極投入關鍵技術研發共計138案，朝科技與醫療產業轉型發展，已申請近百件專利，預估投資金額6億元，年效益9億元。還有參與半導體產業鏈的布局，如台塑德山公司目前電子級IPA品質為世界第一，已廣泛使用在半導體的先進製程。
最後林健男指出，公司也將與輝達共同研發生成式AI在石化產業的應用，加上在全體同仁的努力下，讓工廠順利運轉並維持高稼動率，希望股東們能繼續給予支持。