台積電最後一盤爆4481張買單拉回平盤　台股收在最高點23406點

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今日人氣還是匯集在電子股，成交比重維持在6成以上、來到68.5%。權值股漲多跌少，權王台積電在昨日創下新高之後，今日熄火表態，最低來到971元，不過最後一盤爆出4481張買單，股價奮力一抬來到平盤價位981元，為持歷史收盤最高價；而今日台股上攻功臣就是鴻海了，開高走高，即使最後一盤爆出超過萬張賣單，不過還是收在今日最高價位217.5元，上漲14.5元或7.14%，持續創下17年來新高點，貢獻大盤指數就有55點；而聯發科開在盤下，不過過了午盤之後有買單撐腰，終場收在最高點1500元，上漲15元或1.01%，續創歷史新高價，貢獻大盤指數有6點；廣達也坐擁利多，續創歷史新高價，終場上漲14元或4.43%，收在330元。
鴻海再度改寫波段新高，也激勵鴻家軍今日辦演多頭大將軍，多檔亮燈漲停，包括友威科、訊芯-KY、建漢、位速，鴻準上漲逾6%，訊聯上漲逾5%，東捷、京鼎、AMAX-KY上漲逾4%。
此外，電腦週邊類股今日也有表現，主要是因為IDC統計，今年第一季台灣個人PC出貨達48.9萬台，優於預期，同時IDC也預估、下半年在AI PC新機的帶動下，整體PC市場可以由負轉正，激勵電腦週邊相關股走高，類股指數上漲2%，指標股廣達再創歷史新高，川胡上漲逾5%，台光電上漲逾4%，所羅門、金像電、和碩上漲逾3%。
電腦週邊類股的熱度也延燒到散熱族群，力致來到漲停價213元，奇鋐上漲逾5%，廣運、尼得科超眾、雙鴻上漲逾4%，泰碩、元山、協禧也有2%-3%漲幅。
半導體族群今日也有表現，友威科、精材、弘塑亮燈漲停，光罩逼近漲停價上漲逾9%，台星科、采鈺上漲逾6%，辛耘也有超過半根停板的漲幅。