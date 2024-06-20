日圓續貶、新台幣午盤後轉升 台銀日圓牌告價見「0.2078」甜甜價
日圓再度出現甜甜價！今（20）日日圓兌美元呈現小貶在158整數關附近，還是處在4月下旬以來的低點區間。不過由於新台幣呈現由貶轉升，台銀牌告價在今日下午2點16分時，日圓現鈔賣出價再度看到「0.2078」元，是4月29日以來再度看見0.207字頭，再度挑戰34年新低點。
記者陳郁柔／台北報導
日圓受到日本央行決定在下次會議前暫不討論日本公債縮減問題的影響。除此之外，全球股市表現強勁，也削減了對日圓的避險需求，也因此導致日圓持續走貶。不過外界認為，日本政府可能採取乾預措施，再加上歐洲地緣政治緊張局勢持續且政治前景不明，應該還是會限制日圓的明顯的下跌空間。
日圓今日匯價持續走貶，1美元換158日圓，還是在4下旬以來的低點區間，不過今日新台幣表現強勁，台銀牌告價在今日下午2點16分時，日圓現鈔賣出價再度看到「0.2078」元，來到今年以來最甜價位。
台銀日圓現鈔賣出牌告價今年1月2日收盤價為0.2217元，來到今日價位已貶值逾6%。如果以10萬元台幣來計算，在1月2日只能換到45萬1059日圓左右，來到今日則是可以換到48萬1231日圓左右，整整多出3萬日圓。