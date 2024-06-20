SOGO拚上半年最後檔期年中慶　業績目標19.8億元、年增3%

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忠孝館8F家電3C區也在年中慶之際迎來全新Reopen，帶來嶄新的3C品牌店裝包含APPLE、SAMSUNG，打造沉浸式3C體驗區。歐洲家電三霸主ASKO、Miele、BOSCH廚房新區，三大品牌集中，櫃位坪數擴大1倍，打造時尚又高效的廚房空間。
天母店表示，今年上半年業績年增3%，相較其他同業還要成長更多，主要是改裝有成，吸引許多新客人，包括保養、戶外用品，以及家電類，都是北區百貨最強。
夏季電費大漲，天母店年中慶推薦多款一級效能及變頻家電優惠，再搭配政府節能家電補助最高5,000元(含貨物稅)！包括Panasonic六門智慧節能冰箱600L(NR-F609HX)，原價94,900元 特價84,900元，再贈Luminarc強化餐具16件組+全家禮物卡3,000元；Electrolux 雙效涼風循環清淨機(EP93-75WBA)原價28,900元，特價24,900元，精打細算節省支出開銷，環保愛地球之餘還能省荷包！
復興店指出，今年上半年精品受到去年基期高、以及國人出國消費影響，業績稍稍滑落，但4、5樓名品改裝，以及3樓設置精品女鞋區，吸引不少新客人，再加上部分品牌引進限量早秋商品，目前業績已經慢慢回溫轉正，下半年表現將優於上半年。
復興館指出，去年底啟動3.0三階段升級計畫後，這次年中慶火力全開，3F輕奢精品區新品牌也陸續到位，有來自義大利奢華潮鞋設計師品牌「GIUSEPPE ZANOTTI」，以其極具雕塑感、寶石點綴的鞋跟和前衛時尚的運動鞋而聞名；還有全球設有超過150間專門店的法國精品女鞋品牌「Christian Louboutin」及來自英國的鞋履品牌「MANOLO BLAHNIK」。另外此時各大精品也紛紛搶先推出早秋新品，其中，精品女鞋新品達30%，精品新品佔比更是高達60%，敦化館精品新品也有60%之多，趁此新品期搶搭全館促刷，可當個聰明消費者。