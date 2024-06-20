永豐餘加速推動醣經濟！3大策略投入研發　新董座葉惠青接任

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另此次改選4席董事和選任3席獨立董事，當選一般董事名單為葉惠青、駱秉正、王金山及黃俊傑，獨立董事則為黃廸熹、張懿云及胡均立，而劉慧瑾卸任董座一職後，將以顧問身分持續協助推動永豐餘數位轉型。
永豐餘認為，對抗氣候變遷的系統性解決方式，就是降低對化石燃料的依賴，因此，永豐餘將加速推動醣經濟，以「低碳低耗能」、「全循環經濟」及「非塑材料」三大策略方向投入研究發展。
包含規劃大幅度的能源轉型，邁向以生質能和再生能源為基礎的生產製造，如華紙計畫投入資本支出提高鍋爐效率，提升花蓮廠「木質素汽電共生」的發電量，預計2030年華紙花蓮廠綠能及再生能源占比將達到90%以上，其他廠區也將整改以最新科技降減能耗，實踐自主減碳；材料方面，永豐餘將以造紙專業技術經驗為底，發展醣材料科學，研發可再生、低碳並環境友善的材料，延伸應用於紡織業中。
隨著AI浪潮興起，人工智能演算日益進步，永豐餘將以進階式的數位化創新逐步AI化，在生產系統中導入智慧能源及智慧生產系統，同時亦將培養提升內部人員AI技術，深化推廣全自動虛擬量測系統等成功經驗到其他事業體，持續進行智慧製造及節能減碳之自動化、低碳化到智慧化的三軌轉型。
而永豐餘股東會後召開董事會，會中董事互相推舉出永豐餘投控新任董事長，由葉惠青接任。新任董事長葉惠青，曾任第一任經濟部能源局局長、台南市經濟發展局局長、新北市經濟發展局局長及副市長等職，在公領域對能源政策、碳管理有深入認知，且兼具民營企業任職經驗，希冀借重其碳技術和能源方面所長帶領永豐餘。
永豐餘表示，新任董事長葉惠青將依循永豐餘發展五大方向，「再生能源與能源管理」、「工業4.1及上下游產業生態系統的建置」、「持續全循環經濟的發展」、「醣經濟下新材料的開發」、「下世代新創公司之投資與孵化」，推動永豐餘轉型成為氣候科技型產業(Climate-tech Industry)、以進階式的數位化創新逐漸AI化、在低碳原則下追求成長，以及與環境經濟議題互動的社會貢獻，並強化在醣經濟、智慧能源、儲能、碳管理的佈局。