跳海勇救溺水童！菲男「動漫金句」述心聲被讚爆　中捷長髮哥翻版

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而一位當時正好在旁的26歲菲律賓男子，發現男童落海立即跳海救人，在水中拉住男童，最後在碼頭旁眾人合力協助下，菲律賓男子順利將男童救回岸上。男童雖出現體溫過低的跡象，但送醫治療後並無大礙。海岸警衛隊表示，若不是菲律賓男子第一時間跳海救人，即使男童沒有溺水，也可能因為失溫而後果不堪設想。
這位見義勇為的男子表示自己是從菲律賓來日本的技能實習生，男童家屬詢問男子的姓名與聯繫方式，想要表達感謝之意時，男子則回答「我沒有重要到需要讓他人知曉姓名」，隨即淡定瀟灑離開。
《SoraNews24》指出，這句日文的原文不是很正式，但經常在動畫中出現，每當一位低調的武士或類似角色拯救世界後，就會留下這句台詞酷酷退場，明明完成了不起的事，卻不指望獲得他人感謝。許多日本網友紛紛表示，「那傢伙是真正的超級英雄」、「我這輩子也希望有機會說一次這句詞」、「他真的很棒，並非所有人都有勇氣跳海救人」。
中捷長髮哥「欣梅爾一定也會這麼做」紅回日本
中捷「長髮哥」許瑞顯，面對中捷砍人案時挺身而出，被問到對整起事件的感想，許瑞顯引述日本動漫《葬送的芙莉蓮》金句說：「如果是欣梅爾的話，他一定也會這麼做的」，許瑞顯不以英雄自居，稱自己是出於本能想讓傷亡減到最輕才會上前制止兇嫌。
許瑞顯的事蹟也傳回日本，獲得許多媒體報導，「欣梅爾」當時一度登上X平台日本流行趨勢，就連《葬送的芙莉蓮》漫畫官方也發文呼應，吸引大批粉絲在底下留言稱讚他的英勇。