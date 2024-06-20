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跳海勇救溺水童！菲男「動漫金句」述心聲被讚爆　中捷長髮哥翻版

▲日本福岡箱崎漁港日前發生一起意外，一位6歲男童與家人去碼頭附近玩耍，不慎失足摔入海中。一位剛好在旁目睹事發經過的菲律賓男子，立即跳海救人，順利將男童救回。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲日本福岡箱崎漁港日前發生一起意外，一位6歲男童與家人去碼頭附近玩耍，不慎失足摔入海中。一位剛好在旁目睹事發經過的菲律賓男子，立即跳海救人，順利將男童救回。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

日本福岡箱崎漁港日前發生一起意外，一位6歲男童與家人去碼頭附近玩耍，不慎失足摔入海中。當時男童家人在一段距離外，未在第一時間發覺男童落海，一位剛好在旁目睹事發經過的菲律賓男子，立即跳海救人，順利將男童救回。事發後，男童家屬想表達感謝，這位菲律賓男子則引用動漫金句回答，稱自己「沒有重要到需要讓他人知曉姓名」隨即離開，被日本網友讚爆。

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根據日媒《SoraNews24》報導，這起意外發生在17日下午，男童不慎在箱崎漁港落海，碼頭岸邊與海面有2公尺高度，男童也沒有穿救生衣或任何配備，情況可說非常危急。

而一位當時正好在旁的26歲菲律賓男子，發現男童落海立即跳海救人，在水中拉住男童，最後在碼頭旁眾人合力協助下，菲律賓男子順利將男童救回岸上。男童雖出現體溫過低的跡象，但送醫治療後並無大礙。海岸警衛隊表示，若不是菲律賓男子第一時間跳海救人，即使男童沒有溺水，也可能因為失溫而後果不堪設想。

這位見義勇為的男子表示自己是從菲律賓來日本的技能實習生，男童家屬詢問男子的姓名與聯繫方式，想要表達感謝之意時，男子則回答「我沒有重要到需要讓他人知曉姓名」，隨即淡定瀟灑離開。

《SoraNews24》指出，這句日文的原文不是很正式，但經常在動畫中出現，每當一位低調的武士或類似角色拯救世界後，就會留下這句台詞酷酷退場，明明完成了不起的事，卻不指望獲得他人感謝。許多日本網友紛紛表示，「那傢伙是真正的超級英雄」、「我這輩子也希望有機會說一次這句詞」、「他真的很棒，並非所有人都有勇氣跳海救人」。

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