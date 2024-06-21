台股開盤有壓跌212點、終止日K連紅　台積電下跌21元

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權值股全數走低，台積電下跌21元、來到960元；鴻海從近17年高點回落，下跌5.5元、來到212元；聯發科下跌15元，來倒1485元；廣達下跌10.5元、來到319.5元。
上週美國初請失業金人數報23.8萬人，雖然是年1月以來新高，不過是從10個月高點回落，表明經濟疲軟的跡象。不過在美股三巫日（即指數、個股及 ETF 選擇權同步到期的日子）前夕，AI晶片龍頭輝達走低，將全球市值王寶座讓回給微軟，美股四大指數漲多跌少，道瓊指數上漲299.9點或0.77%，收在39134.76點；那斯達克指數下跌140.65點或0.79%，收17721.59點；標普500指數下跌13.86點或0.25%，收5473.17點，盤中一度漲破5500點；費半指數下跌155.11點或2.69%，收5610.01點。
科技五大天王漲跌互見，Meta上漲0.44%，蘋果下跌2.15%，Alphabet上漲0.69%，微軟下跌0.14%，亞馬遜上漲1.8%。半導體股普遍收低，輝達下跌3.54%，博通下跌3.77%，美光大跌6.03%，高通下跌5.12%，應用材料下跌3.16%，德儀下跌1.78%，AMD上漲4.62%。
台股ADR多數收低，台積電ADR下跌2.4%，日月光ADR下跌1.68%，聯電ADR上漲0.11%，中華電信ADR下跌0.55%。
人工智慧指標股輝達昨日盤中大跳水，下跌3.54%、來到每股130.78美元，是兩個月來單日最差表現，並且將全球市值最大的公司的頭銜讓回給微軟。此外，輝達約有三分之一的買權未平倉部位將在今日三巫日到期，市場認為股價或將迎劇震。