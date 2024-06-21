美元指數漲0.3%來到105.53　亞洲貨幣全倒！新台幣開盤貶2.2分

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此外，截至6月8日當週，連續申請失業救濟金人數較前週增加1.5萬人至182.8萬人，不僅連續七週攀升，也是1月20日當週以來新高，顯示美國勞動市場逐步放緩，為Fed降息增加理由。
市場正關注下周將拍賣約1830億美元的2年期、5年期和7年期債券。投資人通常會在拍賣前出售公債以推升殖利率，然後以較低價格買回。也因此推升公債殖利率的表現，對聯準會利率政策較為敏感的2年期公債殖利率上漲1.2個基點至4.727%；10年期公債殖利率上漲3.6個基點至4.259%；30年期公債殖利率攀升4.1個基點至4.397%。
美債殖利率走高，擴大了與正在走低的非美元貨幣之間的利率差距，美元指數上漲0.3%來到105.53；法國的政治不確定持續壓抑歐元漲勢，歐元兌美元走貶0.34%，來到1歐元1.0708 美元；英鎊兌美元走貶0.4874%，來到1英鎊兌1.2658美元。
美元指數走高，也壓抑亞洲貨幣的走勢，新台幣開盤貶值2.2分，以32.350元開出；日圓兌美元貶值0.09%，來到159.085元；離岸人民幣兌美元貶值0.01%，來到7.2919元；韓元兌美元貶值0.63%，來到1389.87元；新加坡幣兌美元貶值0.02%，來到1.3546元。