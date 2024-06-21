雙城論壇107萬呆帳願幫柯文哲繳！陳佩琪曝1前提：市長自費辦就好
民眾黨主席柯文哲於卸任台北市長前舉辦最後一場雙城論壇，但台北市議會有附帶決議在共機擾台的狀況下不能舉辦，所以議會認為違背決議不予核銷107萬元費用，至今成為呆帳。柯文哲的妻子陳佩琪昨日表示，若蔣市府開繳費單來，自己絕對立刻去轉帳繳清，但也請市長蔣萬安不要跟議員一樣雙標，既然是藍綠共同制定的規定，現在共軍動作更頻繁，「要辦雙城論壇，都請市長個人自費就好。」前台北市副市長、民眾黨立委黃珊珊今（21）日則表示，希望市議會也以同樣標準對待蔣市府。
記者呂炯昌／台北報導
陳佩琪於臉書發文指出，從2022年到最近，共機、共艦繞（擾）台好像不再是新鮮事，大家已見怪不怪，最近還被漁民目睹潛艦冒出頭來，既然雙城論壇是台北市和上海市特有的交流活動， 若國、民兩議員認為共機共艦擾台就不能辦，那大家都要遵守，不是只有柯文哲當市長才不准辦，否則就太雙標了，相信議員不會如此。
陳佩琪表示，柯文哲卸下市長後，就沒薪水收入了，但她還持續工作有收入，還負擔的起，蔣萬安應該被這事煩甚久了，若下令主計或出納開個繳費單來，她絕對用醫院薪資轉帳戶立刻去轉帳繳清，保證不會去市府作秀繳納，不過也請蔣萬安跟議員一樣不要雙標，既是國、民兩黨議員共同制定的規定，且現在共軍軍事活動更頻繁了，所以要辦雙城論壇，都請市長個人自費就好。
陳佩琪提到，去年雙城論壇不知花了多少錢， 錢是如何核銷的，請市府尊重議會，向議會說明清楚，若當年制訂的規矩是共機、共艦擾台，但只有柯文哲當市長才不能辦，那就另當別論。
黃珊珊今日回應表示，雙城論談是10多年來的城市交流，不牽涉政治議題，大多是城市的市政議題，現在不是只有共機擾台，是直接在台灣海峽做演習，那蔣萬安還要去嗎？
黃珊珊說，「中華民國是主權獨立讀國家，我們到底在怕什麼？」兩岸城市交流是正常來往，雙城論壇沒有出賣過台灣利益，反而是兩岸學生、文化、教育與體育都充分交流，對兩岸減少誤會有幫助，台北市議會要做決議的話，希望也已同樣標準對待蔣萬安。