中國一手養大的怪物！外媒揭露緬北電詐四大家族發跡史

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魏清濤的炫富作風一直到去年11月才嘎然而止，他被中國政府逮捕，脫下名牌服飾，並在鏡頭前拍下懺悔影片，「我們搞電詐掙的錢，都是中國老百姓的養老錢。這次中國政府下定決心，不清除電詐絕不收兵的，我們也千萬不要再抱有任何的幻想了。」幾週內他的叔叔也被上銬搭乘飛往中國的飛機，兩側則有數十名警察戒備。緊接著其他家族的頭目也陸續被捕，約有數萬名中國「豬仔」被救出來，並被遣送回國。
然而一切的「討伐詐騙集團」宛如一場秀，因為緬北詐騙家族本來便是靠中國共產黨餵養大的。根據聯合國官員、中國法庭紀錄和分析人士的說法，果敢的犯罪網絡主要由魏家、白家和劉家領導，他們十多年來與中國官員保持密切關係，主要是鄰近的雲南省官員，並獲得北京和緬甸軍政府支持。2021年發動政變奪權的緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing），進一步鞏固這些家族作為政治和經濟掮客的地位，因此疫情期間民眾經濟困頓，讓數以萬計的無知「豬仔」落入魔掌。
雖然中國官方正在傾盡所能地銷毀果敢家族與中國政府官員深度合作的證據，但《華盛頓郵報》對其中部分證據皆有存檔和核實。果敢當局、緬甸和中國政府的官方網站和社群媒體頁面上的聲明、新聞稿和照片顯示，他們在多個價值數億美元的經濟計畫上進行合作，而國際刑警組織（Interpol）估計果敢的電詐產業規模達3兆美元。
根據受害者提供的第一手資料，有些人提供經過核實的影片、照片和簡訊截圖。這些資料證明，大多數為中國公民或華裔的勞工被買賣和交易，當他們沒有達到財務目標或試圖逃跑時，就會遭到毆打、酷刑或殺害。
另外中國法庭的紀錄顯示，過去10年間有1100多起刑事案件與果敢地區有關，然而幾乎所有案件的被告都集中在參與非法賭博、人口販運和毒品的低階人員身上，而這些家族的頭目和其親戚總是沒有任何罪責，並且繼續與中國官員合作。
果敢家族既經營合法和非法的業務，通常來自同樣的地方，他們是中國領導人習近平推行龐大的「一帶一路」倡議時，有用的合作夥伴和穩定的保證人。習近平推提出的一帶一路投資規模高達1兆美元，希望在中國邊境及周邊地區的基礎設施建立地區和全球影響力。公司紀錄顯示，這些家族在中國成立公司，並獲得通常為中國公民頒發的身分證件。例如2023年5月，劉家作為貴賓出席在緬甸首都舉行促進「互利合作」的中緬邊境貿易博覽會，劉家的公司攤位與華為和中國電信等中國企業同處一個展台，中國駐緬甸大使、雲南省臨滄市市長等中國官員都出席了。
即便中國官方目前聲稱已掌握電詐集團的狀況，但實際上是中國協助創造了一個「他們也無法控制的怪物」，詐騙集團在東南亞的狀況無法根除。根據Chainaanalysis對果敢家族加密貨幣錢包的分析，以及對果敢家族位於緬甸商業首都仰光的辦公室實地走訪，與果敢家族相關的子公司和事業仍然完好無損，在緬甸其他地區和東南亞，由競爭對手集團經營的詐騙活動持續成長，繼續在某個東南亞國家騙取華人的金錢或性命。