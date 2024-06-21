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中國一手養大的怪物！外媒揭露緬北電詐四大家族發跡史

▲在緬甸北方有四大家族最廣為人知，分別是白所成家族、魏超仁家族、劉國璽家族和劉阿寶家族，圖為魏家接班人魏榕（左）和魏清濤（右）。（圖／翻攝自X）
▲在緬甸北方有四大家族最廣為人知，分別是白所成家族、魏超仁家族、劉國璽家族和劉阿寶家族，圖為魏家接班人魏榕（左）和魏清濤（右）。（圖／翻攝自X）

國際中心賴正琳／綜合報導

緬甸詐騙集團猖獗，在過去幾年間騙取大量華人錢財，同時還擄走許多「豬仔」，脅迫他們從事詐騙行業或是摘器官販售，手段極為兇殘。在緬甸北方有四大家族最廣為人知，分別是白所成家族、魏超仁家族、劉國璽家族和劉阿寶家族，他們控制整個緬北經濟命脈，並經營詐騙集團，《華盛頓郵報（The Washington Post）》踢爆整個緬北詐騙集團的興起，是中國一手創造的「科學怪人」。

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在緬甸果敢自治區老街「四大家族」控制着所有的礦產、賭場、地產經營等，同時也是果敢地區從事電信詐騙活動分子的靠山，在緬甸北方擁有相當大的威望。魏超仁家族後代27歲的魏清濤在抖音經常上傳炫富影片，例如他開著賓利或藍寶堅尼、抽著高價的雪茄或是搭上私人飛機。當他參加夜店的派對時，他會把整疊的人民幣扔向人群，並把這些影片都放到社群平台。

魏清濤的炫富作風一直到去年11月才嘎然而止，他被中國政府逮捕，脫下名牌服飾，並在鏡頭前拍下懺悔影片，「我們搞電詐掙的錢，都是中國老百姓的養老錢。這次中國政府下定決心，不清除電詐絕不收兵的，我們也千萬不要再抱有任何的幻想了。」幾週內他的叔叔也被上銬搭乘飛往中國的飛機，兩側則有數十名警察戒備。緊接著其他家族的頭目也陸續被捕，約有數萬名中國「豬仔」被救出來，並被遣送回國。

然而一切的「討伐詐騙集團」宛如一場秀，因為緬北詐騙家族本來便是靠中國共產黨餵養大的。根據聯合國官員、中國法庭紀錄和分析人士的說法，果敢的犯罪網絡主要由魏家、白家和劉家領導，他們十多年來與中國官員保持密切關係，主要是鄰近的雲南省官員，並獲得北京和緬甸軍政府支持。2021年發動政變奪權的緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing），進一步鞏固這些家族作為政治和經濟掮客的地位，因此疫情期間民眾經濟困頓，讓數以萬計的無知「豬仔」落入魔掌。

雖然中國官方正在傾盡所能地銷毀果敢家族與中國政府官員深度合作的證據，但《華盛頓郵報》對其中部分證據皆有存檔和核實。果敢當局、緬甸和中國政府的官方網站和社群媒體頁面上的聲明、新聞稿和照片顯示，他們在多個價值數億美元的經濟計畫上進行合作，而國際刑警組織（Interpol）估計果敢的電詐產業規模達3兆美元。

▲緬北電詐營區遭清剿，中國多地火車站出現大批嫌犯被押解回國，荷槍實彈的武警在旁戒護，讓中國網友笑稱真的是「依警還鄉」了。（合成圖／翻攝自微博）
▲緬北電詐營區去年底遭清剿，中國多地火車站出現大批嫌犯被押解回國，荷槍實彈的武警在旁戒護，讓中國網友笑稱真的是「依警還鄉」了。（合成圖／翻攝自微博）
根據受害者提供的第一手資料，有些人提供經過核實的影片、照片和簡訊截圖。這些資料證明，大多數為中國公民或華裔的勞工被買賣和交易，當他們沒有達到財務目標或試圖逃跑時，就會遭到毆打、酷刑或殺害。

另外中國法庭的紀錄顯示，過去10年間有1100多起刑事案件與果敢地區有關，然而幾乎所有案件的被告都集中在參與非法賭博、人口販運和毒品的低階人員身上，而這些家族的頭目和其親戚總是沒有任何罪責，並且繼續與中國官員合作。

▲參與中國「一帶一路」倡儀的國家陸續爆發債務危機。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國領導人習近平推行龐大的「一帶一路」間接餵養四大家族電詐集團成長茁壯。（圖／美聯社／達志影像）
果敢家族既經營合法和非法的業務，通常來自同樣的地方，他們是中國領導人習近平推行龐大的「一帶一路」倡議時，有用的合作夥伴和穩定的保證人。習近平推提出的一帶一路投資規模高達1兆美元，希望在中國邊境及周邊地區的基礎設施建立地區和全球影響力。公司紀錄顯示，這些家族在中國成立公司，並獲得通常為中國公民頒發的身分證件。例如2023年5月，劉家作為貴賓出席在緬甸首都舉行促進「互利合作」的中緬邊境貿易博覽會，劉家的公司攤位與華為和中國電信等中國企業同處一個展台，中國駐緬甸大使、雲南省臨滄市市長等中國官員都出席了。

▲四大家族當時跟官方關係良好，背後也有緬甸政府和中國政府扶植。（圖／翻攝自X）
▲四大家族當時跟官方關係良好，背後也有緬甸政府和中國政府扶植。（圖／翻攝自X）
即便中國官方目前聲稱已掌握電詐集團的狀況，但實際上是中國協助創造了一個「他們也無法控制的怪物」，詐騙集團在東南亞的狀況無法根除。根據Chainaanalysis對果敢家族加密貨幣錢包的分析，以及對果敢家族位於緬甸商業首都仰光的辦公室實地走訪，與果敢家族相關的子公司和事業仍然完好無損，在緬甸其他地區和東南亞，由競爭對手集團經營的詐騙活動持續成長，繼續在某個東南亞國家騙取華人的金錢或性命。

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