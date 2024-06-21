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越野登山車國手江勝山舉辦亞洲積分賽　台灣一哥馮俊凱跨界相挺

▲台灣首場登山車亞洲積分賽事，凝聚台灣MTB魂 寫下台灣登山車賽事里程碑。（圖／Dan Cup提供）
▲台灣首場登山車亞洲積分賽事，凝聚台灣MTB魂 寫下台灣登山車賽事里程碑。（圖／Dan Cup提供）

記者廖聿偉/綜合報導

台灣首場登山車亞洲積分賽事2024Dan Cup Asia Enduro Series將在明(22)日於宜蘭野托邦與馥森淨膳食養舉辦兩天賽事，Dan Cup來到第四屆，依舊秉持「選手最懂選手」的精神，堅持打造台灣選手該有的舞台，台灣現役越野登山車國手江勝山把旅外的所見所聞，發揮在Dan Cup賽事的設計，全地形耐力賽Enduro將會是重點項目，今年更升級成為Asia Enduro Series的系列賽事，為台灣選手創造比賽的舞台，進一步增加國際的能見度和競爭力。

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本屆Dan Cup有來自全球11個國家共計365位選手齊聚宜蘭頭城參賽；這是台灣首場登山車亞洲積分賽事，也是Asia Enduro Series的亞洲第二場積分賽事，本次Dan Cup首次與野托邦合作，帶來國際級的賽道設計，賽事路線共設7條賽道，總長約17.4公里。

本次Dan Cup的主要比賽Enduro全地形耐力賽，分為四組：AES亞洲積分組、Golden E-Bike電輔車菁英組、Silver E-Bike電輔車市民組及Amateur分齡組，作為Asia Enduro Series的台灣分站賽事，各組將與來自不同國家的選手同場較勁，齊聚台灣展開一場激烈的車輪之戰。

參賽選手中，來自哥倫比亞的登山車好手 Marcelo Gutierrez，曾在各個下坡賽中，有著出色表現、絕佳控車能力及技巧，也將參與本次的Dan Cup，無疑成為本次觀賽亮點。來自香港的前亞錦賽下坡金牌得主Tsui King MAN，也特別來台參賽表示支持。

▲效力於日本宇都宮車隊車手馮俊凱也跨界力挺，參加Dan Cup賽事。（圖／資料照，自由車協會提供）
▲效力於日本宇都宮車隊車手馮俊凱也跨界力挺，參加Dan Cup賽事。（圖／資料照，自由車協會提供）
台灣公路車一哥跨界力挺

除了Enduro全地形耐力賽之外，大會也規劃KS XC限時繞圈賽及Schwalbe趣味短徑繞圈賽，讓台灣XC選手以車會友，台灣首屈一指的公路車一哥馮俊凱也將跨界登山車領域挑戰KS XC限時繞圈賽，也成為Dan Cup關注的焦點之一。

而長期投入登山車基層推廣的江勝山，也特別規劃了幼兒童越野繞圈挑戰賽，同樣令人拭目以待。這些賽事不僅讓專業選手與國際選手同場競技，也推廣了登山車活動的魅力，讓更多人體驗登山車運動帶來的樂趣。

參賽選手皆積極的投入備戰訓練中，其中包括剛參加登山車亞錦賽歸國的張祐綸、劉子齊、黃鈺翰、黃鈺淳等台灣頂尖好手，還有下坡女王周佩霓、登山車一姐蔡雅羽、藝人柯有倫等也都報名參加，在所有賽事團隊的投入之下，今年的Dan Cup賽事等級和競爭強度都提升了一個新的檔次。


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