蕭淑慎老公梁軒安遭控「騙財騙色」！他急喊冤：她還欠我200多萬
女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，今（21日）卻爆出，遭24歲曾姓女子控告「騙財騙色」，曾女在律師陪同下前往台北地檢署按鈴提告，面對在場媒體，曾女氣憤喊話蕭淑慎「妳的渣男老公梁軒安，都是用這樣的方式在騙錢騙上床嗎？」，對此，根據《ETtoday星光雲》報導，梁軒安反擊駁斥曾女控訴，表示「完全和事實不符」，更指曾女還欠他錢。
記者林盈君／綜合報導
據了解，梁軒安表示，此事太太蕭淑慎從頭到尾都知情，他表示曾女是朋友介紹，自稱是友人乾女兒，因自己有開設廣告行銷公司，加上曾女想創業等，才會有所合作。不過梁軒安指出，曾女希望他出錢投資，但曾女疑似財務狀況有問題，房租、裝潢費以及尾款都付不出來，他還幫忙代墊了200多萬，至今未還款。梁軒安對此強調，曾女所述與事實差太多，不滿被欠錢還被提告，他指出，自己不在意輿論，卻對家人被牽涉很不好意思，表示後續將交由律師處理。
今天上午，曾女控訴蕭淑慎老公梁軒安，以「空手套白狼」方式騙走她父親留給她的房子，並在律師陪同下，前往台北地檢署按鈴申告，控訴梁軒安以「要跟蕭淑慎離婚」為由跟她交往，她因聽信梁的說法，將房子貸款500萬後，卻被迫簽立不對等條約等，對梁軒安提告。
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