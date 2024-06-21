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BLACKPINK最新作品「選用高雄當主視覺海報」　全台粉絲被翻牌！

▲BLACKPINK去年（2023）在高雄世運主場的演唱會照片，被官方選為新電影海報。（圖／YG Entertainment）
▲BLACKPINK去年（2023）在高雄世運主場的演唱會照片，被官方選為新電影海報。（圖／YG Entertainment）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女天團BLACKPINK去年結束「Born Pink」世界巡迴演唱會後就各忙各的，最後一次合體為2023年的英國白金漢宮國宴；雖然Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa許久未同框，官方仍釋出好消息，她們將推出「BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK]」電影，眼尖粉絲發現，「YG娛樂」選用2023年3月18日她們在高雄世運主場的演唱會當海報，又驚又喜直呼：「全台BLINK（粉絲名）被翻牌（被點名互動之意）了！」

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▲BLACKPINK的新電影，選用高雄演唱會當主視覺海報。（圖／BLACKPINK IG）
▲BLACKPINK的新電影，選用高雄演唱會當主視覺海報。（圖／BLACKPINK IG）
「BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS」為BLACKPINK的演唱會紀錄片，確定7月31日上映，海報中，4位成員坐在舞台觀看煙火的畫面十分熟悉，立即掀起寶島鄉親熱議，發現該場景為2023年3月18日在高雄世運的演出。

記者查證確實海報為高雄場次畫面，當時Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa謝幕完，舞台後方立即放送煙火，成員就走到延伸舞台席地而坐欣賞，Rosé甚至用中文說：「謝謝高雄！」、「謝謝高雄I LOVE YOU！」而該煙火約有2分12秒，BLACKPINK也等煙火放完後，才跟全場4.5萬人說再見。

雖然BLACKPINK已跟「YG娛樂」續約團體合約，但遲遲不見團體發片，僅有Lisa確定將於6月28日推出新歌《ROCKSTAR》；好在Jisoo正拍電影《全知讀者視角》，不久後就能透過大銀幕與粉絲見面。

▲眼尖粉絲發現BLACKPINK的背影照，為2023年3月18日的高雄演唱會，她們席地而坐的照片。（圖／BLACKPINK X）
▲眼尖粉絲發現BLACKPINK的背影照，為2023年3月18日的高雄演唱會上，她們席地而坐的照片。（圖／BLACKPINK X）
BLACKPINK 4成員公司與近況：

Jennie（金珍妮）
2023年12月24日宣布成立「ODD ATELIER」自當老闆，目前以錄製綜藝節目、當空中飛人出席各大時尚活動為主。

Jisoo（金智秀）
2024年1月2日加入哥哥創立的嬰兒健康食品品牌Biomom旗下子公司「Blissoo」，哥哥為她的老闆，目前正在拍電影《全知讀者視角》、接精品與化妝品代言，以及參加時尚活動。

Lisa（拉莉莎瑪諾班）
2024年2月8日成立個人品牌「LLOUD」自當老闆，目前正出席各大精品與賽事活動、到處旅遊之外，也跟男友、世界首富貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）的三兒子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）約會旅遊。她將於6月28日推出新歌《ROCKSTAR》，參演的HBO影集《白蓮花大飯店3》確定2025年播出。

Rosé（朴彩英）
2024年6月18日簽給「YG娛樂」相關公司「The Black Label」，除了出席時尚活動、接運動品牌代言，也正在規劃全球巡演活動。

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