BLACKPINK最新作品「選用高雄當主視覺海報」　全台粉絲被翻牌！

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記者查證確實海報為高雄場次畫面，當時Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa謝幕完，舞台後方立即放送煙火，成員就走到延伸舞台席地而坐欣賞，Rosé甚至用中文說：「謝謝高雄！」、「謝謝高雄I LOVE YOU！」而該煙火約有2分12秒，BLACKPINK也等煙火放完後，才跟全場4.5萬人說再見。
雖然BLACKPINK已跟「YG娛樂」續約團體合約，但遲遲不見團體發片，僅有Lisa確定將於6月28日推出新歌《ROCKSTAR》；好在Jisoo正拍電影《全知讀者視角》，不久後就能透過大銀幕與粉絲見面。
BLACKPINK 4成員公司與近況：
Jennie（金珍妮）
2023年12月24日宣布成立「ODD ATELIER」自當老闆，目前以錄製綜藝節目、當空中飛人出席各大時尚活動為主。
Jisoo（金智秀）
2024年1月2日加入哥哥創立的嬰兒健康食品品牌Biomom旗下子公司「Blissoo」，哥哥為她的老闆，目前正在拍電影《全知讀者視角》、接精品與化妝品代言，以及參加時尚活動。
Lisa（拉莉莎瑪諾班）
2024年2月8日成立個人品牌「LLOUD」自當老闆，目前正出席各大精品與賽事活動、到處旅遊之外，也跟男友、世界首富貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）的三兒子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）約會旅遊。她將於6月28日推出新歌《ROCKSTAR》，參演的HBO影集《白蓮花大飯店3》確定2025年播出。
Rosé（朴彩英）
2024年6月18日簽給「YG娛樂」相關公司「The Black Label」，除了出席時尚活動、接運動品牌代言，也正在規劃全球巡演活動。