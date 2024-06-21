郭彥甫打死不回演藝圈！當明星情緒崩潰、看精神科 血淚內幕曝光
郭彥甫10年前確定自己不適合當藝人，毅然決然退出演藝圈當畫家，離開時手上還有4個綜藝節目，近日他透露，當年被迫要切換真正喜歡的事和主持兩種狀態，這種矛盾感最後導致情緒崩潰、變成疾病，為此去看身心科，如今走過不同的坎，已經不會想再復出。
記者楊穎軒／綜合報導
據《聯合新聞網》報導，郭彥甫表示，他在綜藝圈多年，從來不看有自己的節目，恐高的他，製作單位要他坐6次「笑傲飛鷹」、拍照要跳起來覺得非常彆扭，工作中沒有自我的郭彥甫，回家後感覺能量全消耗殆盡。淡出螢光幕後，郭彥甫37歲時決定轉型，現在於藝術圈有一席之地，他覺得人生有不同階段，「很多事，過了就過了，經過那個坎後，就再也沒想復出的念頭。」
郭彥甫今年在網路節目分享，33、34歲時內心出現變化，清楚感受到不想再當藝人，那時主持4個節目，收入很好，但他不想再演下去。直到有次參加明星慈善義賣活動，郭彥甫發現自己的繪畫天賦，加上對演藝圈的排斥，工作上已經表現出非常不耐煩，他覺得自己非常不敬業，愧對製作單位、觀眾，「我如果要負責的話，我就是必須要離開！」
那段期間，郭彥甫去看心理醫生，他被關在房間，燈光全暗，不久後醫生打開門問他：「你想幹嘛？」郭彥甫內心有強烈的聲音讓自己說出：「我想畫畫！」當下說完立刻爆哭，之後他一一向製作單位請辭所有節目，「說到做到，我就離開，我是真的發自內心的！」