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中職／魔術數字M3！古林睿煬主投7局狂飆10Ｋ　統一獅2：1味全龍

▲統一先發古林睿煬主投7局，僅被敲3支安打，吞下1分自責失分，狂飆出10次三振。（圖／統一獅提供）
▲統一先發古林睿煬主投7局，僅被敲3支安打，吞下1分自責失分，狂飆出10次三振。（圖／統一獅提供）

記者林之越/綜合報導

統一7-ELEVEn獅今（22）日在主場迎戰味全龍，先發本土投手古林睿煬主投7局，僅被敲出3支安。雖然古林睿煬在7局失掉關鍵1分，不過林安可適時敲出安打，再度幫統一要回領先，最終以2：1險勝味全。先發古林睿煬收下本季第5勝，同時，收下近期2連勝的統一獅，上半季封王的魔術數字也下降到M3

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統一魔術數字M3　古林睿煬狂飆10Ｋ

兩方先發古林睿煬、艾璞樂在前3局展現壓制力，直到4局下，統一由蘇智傑敲出深遠的二壘安打，老將林益全擊出適時二壘安打，二壘上的蘇智傑順利回到本壘，統一1：0味全

另一方面，古林睿煬投完前6局，僅被味全打線敲出1支安打，而且已經飆出了8次三振。古林睿煬7局上續投，結果郭嚴文、劉俊緯先後擊出安打，味全將比數改寫為1：1平手。不過統一在7局下也有攻勢，林安可敲出中外野安打，讓二壘上的邱智呈成功跑回本壘，統一再度以2：1要回領先

最終，統一在9局上靠著陳韻文將分差守住，以2：1小勝味全，古林睿煬收下勝投並獲選為單場MVP，而統一也成功讓魔術數字來到M3，距離上半季封王在即。值得一提的是，古林睿煬目前上半季累積81次三振，追平富邦悍將羅戈，並列本季奪三振王。

▲統一外野手林安可，在比賽7局下敲出帶有追平分的中外野安打，幫助先發古林睿煬維持勝投資格，也是球隊最終贏球的重要功臣。（圖／統一獅提供）
▲統一外野手林安可，在比賽7局下敲出帶有追平分的中外野安打，幫助先發古林睿煬維持勝投資格，也是球隊最終贏球的重要功臣。（圖／統一獅提供）

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