網球／單打決賽又是日本內戰！　頭號種子坂詰姬野對決岡村恭香

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賽後，坂詰姬野表示，對手在首盤表現相當強勢，自己盡可能改變節奏，最終也收到不錯的效果。談到即將在明天決賽面對前輩岡村恭香，坂詰姬野笑說，兩人其實是來自同一家贊助商，對於彼此的球路並不陌生，去年雙方也曾交手過，當時自己收下勝利，希望明天能延續對戰優勢，目標贏得今年首冠。
另一場四強戰，日本第四種子岡村恭香迎戰泰國第七種子Naklo Thasaporn，岡村恭香在首盤三度破發成功，以6-3拿下第一盤。次盤雙方呈現拉鋸戰，岡村恭香在搶七靠著個人豐富的經驗連下七分，最終以6-3, 7-6(0)取得決賽門票。
雙打決賽日本內戰 首度合作搭擋奪冠
岡村恭香曾多次來臺參賽，過去兩年歷經低潮，這週睽違已久再度挺進單打決賽，她認為努力和辛苦訓練有得到回報，對於自己是正面的肯定，至於決賽則會樂觀以待，盡可能發揮個人最佳狀態去積極搶勝。
雙打決賽上演日本內戰，兩組非種子的日本組合正面對決，清水映里/山崎郁美面對光崎楓奈/松田美咲，清水映里/山崎郁美以4-6丟掉首盤後，次盤重振旗鼓，以6-1扳平戰局，決勝盤更延續氣勢，最終以4-6, 6-1, 10-5收下勝利。
清水映里/山崎郁美在本週賽事首度合作搭擋，就拿下最終冠軍，兩人賽後難掩喜悅，笑稱臺灣是福地：「輸掉第一盤後，我們藉由上廁所的空擋討論戰術，也調整互換我們的接發球站位，最後也收到不錯的效果。」