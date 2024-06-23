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網球／單打決賽又是日本內戰！　頭號種子坂詰姬野對決岡村恭香

▲日本第四種子岡村恭香收下決賽門票。(圖/海碩整合行銷提供)
▲日本第四種子岡村恭香收下決賽門票。(圖/海碩整合行銷提供)

記者廖聿偉/綜合報導

2024台塑盃國際職業女子網球錦標賽單打四強賽和雙打決賽，雙打上演日本內戰，最終清水映里/山崎郁美力退同胞封后，單打頭號種子坂詰姬野將在明天決賽迎戰前輩岡村恭香。

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單打四強戰，由日本頭號種子坂詰姬野(Himeno Sakatume)對決澳洲Lizette Cabrera，開賽雙方你來我往，上演互破大戰，坂詰姬野在盤末連下三局，以6-4搶下首盤。第二盤，坂詰姬野延續首盤氣勢，四度破發成功，最終以6-4, 6-2直落二挺進決賽。

賽後，坂詰姬野表示，對手在首盤表現相當強勢，自己盡可能改變節奏，最終也收到不錯的效果。談到即將在明天決賽面對前輩岡村恭香，坂詰姬野笑說，兩人其實是來自同一家贊助商，對於彼此的球路並不陌生，去年雙方也曾交手過，當時自己收下勝利，希望明天能延續對戰優勢，目標贏得今年首冠。

另一場四強戰，日本第四種子岡村恭香迎戰泰國第七種子Naklo Thasaporn，岡村恭香在首盤三度破發成功，以6-3拿下第一盤。次盤雙方呈現拉鋸戰，岡村恭香在搶七靠著個人豐富的經驗連下七分，最終以6-3, 7-6(0)取得決賽門票。

雙打決賽日本內戰  首度合作搭擋奪冠

岡村恭香曾多次來臺參賽，過去兩年歷經低潮，這週睽違已久再度挺進單打決賽，她認為努力和辛苦訓練有得到回報，對於自己是正面的肯定，至於決賽則會樂觀以待，盡可能發揮個人最佳狀態去積極搶勝。

雙打決賽上演日本內戰，兩組非種子的日本組合正面對決，清水映里/山崎郁美面對光崎楓奈/松田美咲，清水映里/山崎郁美以4-6丟掉首盤後，次盤重振旗鼓，以6-1扳平戰局，決勝盤更延續氣勢，最終以4-6, 6-1, 10-5收下勝利。

清水映里/山崎郁美在本週賽事首度合作搭擋，就拿下最終冠軍，兩人賽後難掩喜悅，笑稱臺灣是福地：「輸掉第一盤後，我們藉由上廁所的空擋討論戰術，也調整互換我們的接發球站位，最後也收到不錯的效果。」


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