大韓航空飛台中「驟降2.1萬英呎」！乘客噴鼻血耳痛：比G5還恐怖
大韓航空一架波音737客機原訂昨（22）日從南韓仁川機場飛往台中，但飛航期間突然出現故障，導致飛機在空中急降2.1萬英呎（約6400公尺），不只機艙內落下氧氣罩，許多乘客也因艙內壓力異常，出現流鼻血、耳膜痛症狀，飛機緊急折回仁川機場，共計13名乘客送醫。當時在機上的台灣乘客直呼，離心力比雲霄飛車G5還恐怖。
記者黃韻文／綜合報導
根據韓媒報導，大韓航空一架波音737 MAX 8的「KE-189」班機，昨（22）日下午3時30分從南韓的仁川機場起飛，預計飛至台灣台中。但起飛還不到1小時，在濟州島上空就出現「機體增壓系統異常」問題，飛機自高空中3萬英呎驟降至9000英呎，相當於急降了6400公尺。
當時在機上的台灣乘客餘悸猶存，事後在IG發文還原現場，提到起飛後送餐沒多久，飛機突然急速下降，比雲霄飛車G5的離心力感還要可怕，沒多久氧氣罩就掉下來，「真的心想會不會就是今天了」。她的耳朵跟頭也開始劇痛，客艙內的空氣相當悶，全程都緊戴氧氣面罩，直到飛機降落的那一刻才深深覺得「活著真好」。
而該班飛機在濟州島附近海域盤旋數圈，最後是緊急折回仁川機場，機上部份乘客出現流鼻血、中耳疼痛、過度換氣等身體不適的問題，其中13人就醫治療。大韓航空表示，已於今（23）日上午10時30分再度飛至台中，較原訂時程延誤約19小時。