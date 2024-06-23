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AcQUA源少年黃莑茗入伍前道別淚崩！曝想準備「復出驚喜」給粉絲

▲AcQUA源少年黃莑茗即將入伍，今天辦見面會向粉絲道別，透露希望復出時可以準備作品或演出給歌迷。（圖／種子音樂提供）
▲AcQUA源少年黃莑茗即將入伍，今天辦見面會向粉絲道別，透露希望復出時可以準備作品或演出給歌迷。（圖／種子音樂提供）

記者朱祖儀／台北報導

「潛力超能量男團」AcQUA源少年成員黃莑茗擔任隊長與歌唱擔當，以認真穩重的個性、非凡的領導能力和豐沛的創作實力，深受海星（粉絲名）喜愛。由於他即將在7月中入伍，為了感謝歌迷一路的支持，今（23）日特別舉辦「與你同行－期待著你的出現」見面會，他在最後環節唸手寫信時，也忍不住淚崩，還透露入伍後很擔心會被大眾忘記，等到半年後準備退伍時，希望可以用作品或演出來告訴歌迷說「我已經復出了」。

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黃莑茗表示，現在剩不到1個月就要去當兵了，因為以前沒有經驗，所以滿緊張的，不過慶幸申請到替代役，服役期間仍可以做自己喜歡的事情。不過剛入伍一開始還有新訓階段，有一連串的體力訓練，會不會擔心？他表示因為自己平時也有在健身，所以不會害怕，也不擔心因為藝人身分而遭霸凌，「身邊朋友有建議，入伍後就不要太出風頭，當個普通人就好」。

▲AcQUA源少年黃莑茗23日舉辦見面會活動（圖／種子音樂提供）
▲AcQUA源少年黃莑茗透露，入伍前最擔心剃頭髮的狀況。（圖／種子音樂提供）
黃莑茗還笑說，其實比較擔心剃完頭髮的狀況，因為他從來沒有剃光頭的經驗，從以前到現在都是有瀏海的造型，「我光頭應該沒有很好看，因為我額頭很高」。看到其他團員送上剃頭刀，還說想要幫他剃平頭、要從中間剃一刀，則讓他哭笑不得，希望等到入伍時間較近再剃頭，到時候也可能會拍一下。若退伍之後如果頭髮還沒長好，就要參加活動，他表示可能會戴假髮或是帶有造型感的帽子，但還是要看狀況再決定。另外，被問到是否會準備退伍驚喜給粉絲？他透露，希望到時候退伍時，可以有作品或演出，告訴歌迷說「我復出了、大家我還在」

由於先前黃莑茗先前和合作單曲〈e步e步〉MV的女主角盧以恩傳出戀情，也多次被抓到約會情形，會不會擔心當兵之後被兵變？黃莑茗笑說，2人就是好朋友，沒有想過這個，身邊的朋友也都是以祝福為主；黃莑茗還透露，媽媽有說到時候懇親會會去看他，但不確定其他團員會不會來探望，「他們有心的話，我會非常開心，但我不知道他們會想幹嘛，怕他們不懷好意」。

今日團員盧佾暘、李秉諭、須弘道也驚喜現身見面會，對隊長黃莑茗先前的付出表達感謝之意。而見面會上黃莑茗也與須弘道首次公開演唱新歌〈期待著你的出現〉，這首歌曲由嚴爵擔任音樂製作人，歌曲描述他7月中即將當兵，弘道將在9月到美國讀書，面臨短暫分離，與團員和歌迷約定彼此在未來重逢的時候，以更好的狀態再次相見，這也是送給歌迷的禮物。

▲AcQUA源少年黃莑茗舉辦見面會，成員送上祝福禮物祝福當兵順利（照片提供：種子音樂）.jpg
▲AcQUA源少年黃莑茗舉辦見面會，成員送上祝福禮物祝福當兵順利。左起為黃莑茗、李秉諭、盧佾暘、須弘道。（圖／種子音樂提供）

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