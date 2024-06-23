AcQUA源少年黃莑茗入伍前道別淚崩！曝想準備「復出驚喜」給粉絲

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黃莑茗還笑說，其實比較擔心剃完頭髮的狀況，因為他從來沒有剃光頭的經驗，從以前到現在都是有瀏海的造型，「我光頭應該沒有很好看，因為我額頭很高」。看到其他團員送上剃頭刀，還說想要幫他剃平頭、要從中間剃一刀，則讓他哭笑不得，希望等到入伍時間較近再剃頭，到時候也可能會拍一下。若退伍之後如果頭髮還沒長好，就要參加活動，他表示可能會戴假髮或是帶有造型感的帽子，但還是要看狀況再決定。另外，被問到是否會準備退伍驚喜給粉絲？他透露，希望到時候退伍時，可以有作品或演出，告訴歌迷說「我復出了、大家我還在」。
由於先前黃莑茗先前和合作單曲〈e步e步〉MV的女主角盧以恩傳出戀情，也多次被抓到約會情形，會不會擔心當兵之後被兵變？黃莑茗笑說，2人就是好朋友，沒有想過這個，身邊的朋友也都是以祝福為主；黃莑茗還透露，媽媽有說到時候懇親會會去看他，但不確定其他團員會不會來探望，「他們有心的話，我會非常開心，但我不知道他們會想幹嘛，怕他們不懷好意」。
今日團員盧佾暘、李秉諭、須弘道也驚喜現身見面會，對隊長黃莑茗先前的付出表達感謝之意。而見面會上黃莑茗也與須弘道首次公開演唱新歌〈期待著你的出現〉，這首歌曲由嚴爵擔任音樂製作人，歌曲描述他7月中即將當兵，弘道將在9月到美國讀書，面臨短暫分離，與團員和歌迷約定彼此在未來重逢的時候，以更好的狀態再次相見，這也是送給歌迷的禮物。