中國「懲治台獨」最重死刑！林右昌：候、柯選總統豈不都台獨
中國最高人民法院與國台辦、公安部等單位，日前公布懲治台獨分裂國家、煽動分裂國家犯罪意見等共22條規定，其中若違反「分裂國家犯罪」，最重可處死刑，追訴期為20年。對此民進黨秘書長林右昌今（14）日表示，依照國台辦邏輯，主張中華民國主權獨立就是台獨，2300萬台灣人民選自己的總統也都是台獨份子，「候友宜跟柯文哲参選中華民國總統，豈不都也是台獨？也應被中國列為頭號戰犯。」
記者陳威叡／台北報導
林右昌表示，在共產黨統治下的中國，是一個沒有民主與人權的國家，法律只是為共產黨服務的工具，製造人民恐懼以方便威權統治，跟過去的國民黨完全一模一樣。中國秘密警察在海外抓人，已經是現在進行式，現在所有台灣人進到中國甚或只是過境香港都有很高的風險，被莫名地搜行李，查私人筆記，扣手機，已經都在發生，就算是未成年的孩子也一樣無法倖免。
林右昌說，依照國台辦的邏輯，主張中華民國主權獨立就是台獨，2300萬台灣人民選自己的總統也都是台獨份子！那國民黨候友宜跟民眾黨柯文哲参選中華民國總統，豈不都也是台獨，而且應該被中國列為頭號戰犯。
此外國民黨立委翁曉玲在立法院公開說要反攻大陸，林右昌認為，這應該要算公開巔覆中共政權，不曉得中共要判她什麼罪？不缺席審判？以後她如果進到中國，要不要直接抓起來？
最後林右昌強調，中華民國台灣的主權屬於2300萬台灣人民，這是不分藍綠黨派所有人都要一起守護的。