《星光》賴銘偉開唱！想到「癌逝女友」台上淚崩：她陪我辛苦9年
歌手賴銘偉是節目《超級星光大道2》的冠軍，出道16年終於開花結果，昨（22）日舉辦人生首場演唱會《堅持唱原KEY》，這場「2024 Legacy Presents鐵漢柔情」系列個唱，於Legacy Taipei炸翻全場，現場座無虛席，還有神秘嘉賓温嵐（Landy）助陣。不過當賴銘偉唱到〈翅膀〉時，想起陪伴自己9年、在4年前癌逝的女友，忍不住在台上哭了。
記者朱祖儀／綜合報導
賴銘偉昨日舉辦《堅持唱原KEY》演唱會，展現最原汁原味的雄性聲線表演，粉絲都相當捧場，温嵐還現身與賴銘偉驚喜對唱經典歌曲〈屋頂〉，讓粉絲大飽耳福。賴銘偉在現場金曲連發，自彈自唱出滿滿草根氣味，只是當唱到〈翅膀〉時，因為觸景傷情，忍不住想到癌逝的女友辛苦陪伴自己9年，卻已經無法見證他的演唱會，便不禁在台上淚崩。
賴銘偉相當用心準備這次專場，不僅有歷年來所有演出發行，還有比賽時期演唱過的作品，和大家一起重溫那段青澀時光。他開場隨即清唱比賽時唱的〈你是我的眼〉，歌唱實力展露無遺，接著在〈法仔鼓〉、〈我上大聲〉、〈搖滾宮主〉等28首歌組曲中，「官將首」氣勢超強，瞬間點燃台下氣氛。
賴銘偉也熱情地和粉絲問好，表示「讓你們久等了！從23歲唱到現在40歲，今天真的是很開心的一天！」昔日選秀節目《星光大道》戰友梁文音、葉瑋庭、賴聖恩也坐台下力挺。而甫入圍「金曲35」台語歌王的林俊逸、藝壇大老郎祖筠也都到場支持，此外，曾多次站台的「民歌天后」鄭怡（Yvonne）也親自前來給賴銘偉加油打氣，不但全程聆聽，更在臉書大讚，「賴銘偉表現穩定，跟他多年在EZ5演唱有很大關係，他輕鬆面對舞台，熱力四射，聲音完美，把他入行16年的歲月細細走了一趟。」而面對當時的戰友梁文音，賴銘偉更打趣說道，「覺得當年冠軍會是梁文音的請舉手！」引起台下本尊和觀眾們哈哈大笑。