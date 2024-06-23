波音「737MAX」頻出包！曾釀2度重大空難 今年1月艙門離奇脫落
大韓航空一架波音737 MAX於22日從韓國仁川機場飛往台中途中，突然狂降2.1萬英呎（約6400公尺），機艙內的氧氣罩掉落，飛機緊急折返回仁川機場。波音公司飛機近年來頻頻發生事故，737MAX機型過去也曾發生兩起重大空難。
國際中心顏得智／綜合報導
2018至2019年，波音MAX737連續兩年發生重大空難，印尼獅子航空610號班機於2018年10月29日清晨自雅加達起飛13分鐘後急墜，機上189人全數罹難；2019年3月10日，衣索比亞航空一架波音737MAX8型飛機於起飛時墜毀，機上人員全數罹難，兩起空難總共造成346人死亡。
2019年1月6日，香料航空3一架註冊編號為VT-MAX的波音737 MAX 8在印度瓦拉納西附近時左引擎突然熄火，最終飛機緊急迫降瓦拉納西機場，機上人員全部生還，但當時這架飛機事發時機齡僅3個月。
該系列機型2019年後被全球禁飛20個月，直到2021年才復飛，但復飛後，飛安事件仍屢屢傳出。
今年一月阿拉斯加航空公司1架載有177人的波音737 MAX9班機起飛後，一扇窗戶與艙門竟離奇脫落遭吹走，機艙瞬間失壓，部分乘客的手機與個人物品被拋出艙外。美國隨即下令停飛171架同機型班機。
美國西南航空目前有232架737MAX機型居冠，美國航空也有167架；亞洲各國也有多國使用該架機型。