美國延後降息！美元仍有「利」可圖　定存年息還有6%

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於各國央行貨幣政策，各國降息列車陸續啟動，加拿大央行與歐洲央行已在6月啟動降息，目前市場預期聯準會可望於第3季啟動降息，有助於殖利率中長期趨勢下行。台新銀行則提醒投資人，需留意美國目前通膨仍高於政策目標，預期這波降息週期屬間歇性降息，央行貨幣政策會「邊走邊看」，因此投資人在布局時，更應重視分散、多元布局，以降低單一資產風險，並掌握各資產輪動機會。
華南銀行則表示，美國通膨率近來呈現僵固性，市場普遍預期美國聯準會可能推遲降息時間點，現階段美元利率依舊維持在高原期，民眾若想搶搭高利率末班車，可趁目前至降息前這段期間，配置部分資金在美元商品，搭配美元高利存款，賺取穩定利息收入。
華南銀行也特別針對國內OBU客戶，至6月28日只要自其他銀行匯入的OBU新資金，且該筆資金未曾辦理一般定存，單筆定存1萬美元以上，即可享1個月年利率5.05%、3個月年利率5.15%優利定存，讓OBU客戶享有更佳的資金操作靈活度。以20萬美元定存3個月為例，年利率5.15％期滿即可領息約2575美元。
台新銀行也延續先前大獲好評的美元外幣定存專案，至2024年8月30日止，單筆最低承作金額只需1000美元，即可享有美元年息6%優惠，有美元需求的民眾，可多加把握利率優勢。
不過，近期金融市場受全球經濟情勢影響，各國股匯市波動較大，將資產配置於定期存款屬於較無風險且穩健的方式，華南銀行也提醒，外幣定存須自行評估匯兌及利率風險，避免日後美元轉換為其他幣別時，可能產生匯率兌換風險，如未屆到期日而提前解約者，將無法適用專案優惠利率，建議在布局外幣資產同時，應多加留意全球經濟情勢及金融市場走勢，妥適規劃資金運用後再行申辦。