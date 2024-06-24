中國懲治台獨 王婉諭嘆「連呼吸都是罪」嘲中國自嗨大外宣玩到爛
中共21日發布懲治台獨的新規定，包括可跨域審判犯罪嫌疑人、分裂國家犯罪最重可處死刑等。時代力量黨主席王婉諭今（24）日質疑，按照中共的荒謬規定，只要出生在民主台灣、自由的呼吸就是台獨，根本「連呼吸都是一種罪」，這種自嗨式的大外宣，「已經玩到爛了」。
記者林詠青／台北報導
時代力量黨主席王婉諭在臉書發文指出，上週中共頒布「懲治台獨意見」，聲稱只要主張或推動台獨、圖謀國家分裂等都可能予以入罪。像是「制定、修改、解釋、廢止台灣地區有關規定或者『公民投票』等方式圖謀改變台灣是中國一部分的法律地位」，又或者是「利用職權在教育、文化、歷史、新聞傳媒等領域大肆歪曲、篡改台灣是中國一部分的事實」，都是「懲治台獨」的範圍。
王婉諭質疑，當人民出門投票、上網討論總統大選，可能就觸犯中共「懲治台獨意見」；國內主要政黨，只要參與總統、立委選舉的，不分顏色，也不管有沒有高喊「兩岸一家親」表忠，也統統都是「改變台灣是中國一部分的法律地位」的台獨犯罪。
王婉諭大酸，這根本「連呼吸都是一種罪」，中共這種自嗨式的文攻，已經玩到爛了。台灣人早就不把這種言論放在眼裡，只會覺得愚蠢到很好笑。