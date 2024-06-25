統一獅拚今晚台南封王！6000球迷搶購門票 林岳平可望創隊史紀錄
中職統一7-ELEVEn獅上半季封王魔術數字只剩下M2，今（25）日將在台南市立棒球場迎戰排名第二的樂天桃猿，只要贏球就在主場拋下橘色彩帶，林岳平也將成為隊史拿到最多次季冠軍的總教練，獅迷更期待繼2020年下半季後再於台南奪下季冠軍，至昨日下午6點，門票已經預售超過6000張，挑戰本季主場首次滿場紀錄。此役是5月28日猿獅的保留比賽，原本只預售1000多張門票，但是獅隊上週贏得3連勝，週日賽後確定這場球可能成為封王戰，且之後統一上半季僅剩的2場比賽都在客場，大批獅迷開始搶票，只剩下零星門票，統一師本季最多票房則是5月26日的9668人，當天剛好是高國慶引退賽。
記者吳政紘/綜合報導
林岳平累積4冠 史上第一
統一開季才打26場就拿到20勝，以勝率0.769、領先6場拉開差距，5月10日原有機會提前點亮魔術數字M26，等到5月31日才亮燈M15仍是中職紀錄，獅隊6月一度陷入低潮，苦吞下5連敗，教練團也小改組，鄭博壬上一軍支援，羅錦龍回到牛棚投手教練職務。
球團希望準備多時的香檳、彩帶今天就能派上用場，母公司關係企業的優惠活動也將在封王後立即正式公布，但已經有7-11超商開始預購封王商品，提前「慶祝」封王。
或許提前慶祝這也是大忌，但林岳平生涯累積3冠，這次再度冠軍，是他生涯第四次奪下季冠軍，林岳平也超越大石彌太郎、「飛總」呂文生，成為隊史史上最多季冠軍教頭。
統一獅前天宣布此役先發投手由羅昂接替，樂天並未公布投手，可能由鈴木駿輔先發機會最高。統一獅今天若如願封王，將是隊史第17次季冠軍，在中職史上只落後中信兄弟18冠（含前身兄弟象）1次。