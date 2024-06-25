高鐵線上購全新開站！「花見版」模型列車7/4獨家首賣

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此外，鐵道迷引頸期盼的「花見版」高鐵彩繪列車模型十二輛組，也將於7/4（四）上午11:00在「T-Shopping高鐵線上購」獨家首賣，模型依照2023年8月最新上線的「花見版」高鐵彩繪列車製作，以1:160比例精心打造，完整呈現每節車廂不同的花卉塗裝，質感精緻、細膩可愛更附有獨立序號卡，絕對是蒐藏家不可錯過的夢幻逸品。同時，為慶祝「T-Shopping高鐵線上購」全新開站，本次購買模型車組還可獲贈聯名陶瓷保溫杯乙個，整組售價25000元，限量僅300組。
「T-Shopping高鐵線上購」合作品牌也配合全新開站推出各項精選商品與優惠折扣，例如：興波咖啡獨家販售高鐵星空掛耳包，以烏梅調性及烏龍茶尾韻的中深焙咖啡，是特別為高鐵特製的獨家風味；受國際亞洲無添加A.A.美食獎三星肯定的「起士公爵」，則獨家推出台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物聯名原味乳酪蛋糕；旅遊必備的萬國通路行李箱，讓您出遊更加輕鬆愉快；當然還有與百二歲獨家販售的聯名禮盒，以限定的蜜香烏龍掛耳茶包，搭配以茶入味的夾心酥，酥脆口感伴隨原葉茶香，在口中迴盪自然清香。歡迎旅客立即登錄「T-Shopping高鐵線上購」，立即探索更多嚴選商品與限時優惠。（詳附表）
高鐵TGo會員目前已超過260萬，會員購票乘車每消費20元即可累積1點外，另可享指定車次優惠、會員生日禮、高鐵列車販售商品95折優惠等專屬好康；會員點數除可折抵車票或兌換點數365商品，即日起更可用於「T-Shopping高鐵線上購」消費折抵，讓點數兌換更加實用便利。
高鐵分享，旅客可以透過台灣高鐵企業網站、台灣高鐵App直接連結「T-Shopping高鐵線上購」平台，或在乘車時以手機掃描車廂座位網袋中T-Shopping DM、車站牆面廣告上的QRcode連結。購買商品除可直接宅配到家外，部份特約商店還可直接在車站內取貨，讓民眾旅途購物更方便。
「T-Shopping高鐵線上購」商品多元豐富，除高鐵經典紀念商品、聯名商品外，更有上百種嚴選好物，包含在地伴手禮、設計選物、商務車廂點心、台灣小農鮮果等，即日起開站至7/21，下單即享有四重優惠：
一、第一重：消費滿額折抵
全站單筆消費滿999元，現折100元（每筆消費限折100元）。
二、第二重：消費滿額抽獎
單筆消費滿2,000元，即可獲得一次抽獎機會，滿4,000元獲二次抽獎機會，買越多中獎機會越大。獎項包括等值1萬元購物金的高鐵TGo點數50,000點（10名）及標準車廂對號座指定用途半價乘車票兌換券（共150名），每會員限中獎一次。
三、第三重：消費即加碼9月指定車次乘車優惠
TGo會員消費不限金額，贈【月月GO有禮 指定車次88折!】乘車優惠一次（每會員限贈一次）。
四、第四重：高鐵紀念商品滿額贈
高鐵紀念商品單筆消費滿699元，加贈售票機造型便條紙一份（單筆消費限贈一份）。