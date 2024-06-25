鋒總談王正棠跑壘爭議！透露動怒原因　感嘆：不知道叫球員怎麼跑

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比賽當下，王正棠揮空後遭到三振，立即跑向一壘，試圖爭取不死三振上壘。拿到球後的樂天捕手嚴宏鈞，在將球傳向一壘時，卻不慎砸到王正棠的左臀，當下裁判認定王正棠跑在線內，因而為妨礙守備，打者王正棠出局。富邦總教練上場此時提出電視輔助判決。然而，經過長時間的觀看後，裁判依舊維持原判，讓陳金鋒直接動怒衝上場抗議，但最終沒能改變判決。
聯盟賽務部在昨（24）日回應，根據總教練會議決議修訂規則，判定是否為合法跑壘，以「右腳」是否踩到線為主。經檢視畫面後，認定王正棠被球丟到的前後，右腳均有踩踏到界內線，而被球丟到瞬間介於右腳這兩步之間，因此被認定為「妨礙守備」。
鋒總仍有不服 但理解裁判難為
鋒總在賽前談到此事，表示：「你去看捕手丟球的位置，是在人的另外一面，那是他丟歪了。王正棠是跑在線的位置，當初解釋的話，是你只要在那個位置裡就可以，他還沒跑到最後，你就去判斷他跑的位置是妨礙守備，但其實是他球打到人在先。」
並坦言不滿判決的點在於：「捕手自己丟到人，感覺應該是他自己丟歪，但怎麼只因為是腳的位置，所以就被判妨礙跑壘？」 接著語氣稍帶無奈的說道：「我想每一隊都有跟裁判或裁判長討論，或實際操作很多次了，但他最後這樣認定，其實我也沒辦法去說什麼。」
鋒總也解釋自己當下動怒的心情，表示：「因為你們告訴我的是這樣，然後你判我妨礙守備，我不知道之後該怎麼跟球員講要怎麼跑。」但鋒總最後展現心軟的一面，說道：「比較辛苦的還是裁判跟裁判長拉。」