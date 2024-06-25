Ozone爆不和？祖安1舉動徹底惹怒哲言 粉絲變心佳辰讓他超受傷
人氣男團Ozone 8月將在小巨蛋開唱，目前正在如火如荼進行訓練，今（25）日舉辦記者會，搶先公開現階段的成果，受訪時少年們展現真性情，疑似爆出不和，成員爆料哲言每次練團前都會倒數，祖安卻還在調音，讓他頓時臉色驟變，是公認最愛生氣的成員，不僅如此，煥鈞也表示，曾碰過粉絲跟他說過原本是他的粉絲，後來卻最愛佳辰，讓他感覺有些尷尬。
記者吳昕蓓／台北報導
哲言透露，雖然練團時不會吵架，但團員們不受控還是會讓他瞬間臉垮，一秒變成《腦筋急轉彎》的「怒怒」，他自嘲：「因為我是笨蛋！我不會情緒遮掩。」他坦言，當音樂一下，還是會忘掉這些情緒，將感情投入在音樂之中。除此之外，為了演唱會，團員都都積極健身，預告在演唱會上將會給粉絲驚喜，其中子翔的前後差距最大，他也賣關子：「想看嗎？等到8月。」
哲言是少年們公認練的「最粗」，他對健身狂熱的程度，讓團員們爭先恐後想爆料，他隨時隨地都可以進入健身狀態，還會在鏡子前欣賞自己老半天，還有一次大家一起吃速食店吃飯，沒想到哲言點完餐後立刻就在旁邊健身起來，哲言表示這是「肌肉驚嚇」，煥鈞也代為解釋：「他跟我不能讓肌肉有防備之心，要突然間訓練它。」
佳辰表示，會翻唱五月天的《憨人》，是因為從小就在講台語的家庭中成長：「一直很喜歡這首歌，覺得《憨人》很符合我們現在這個年紀的心境，有些事情可以挑輕鬆的做，但我們都想要用最踏實的方式，盡力把事情做到最好，就像我們選擇挑戰樂團，也是很『憨人』的精神。」至於團員中誰最「憨」？少年們則點名文廷，煥君分析：「他很刻苦耐勞，為了自己的事情努力、願意吃苦。」