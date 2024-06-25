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不怕吃到輻射水產！全台衛生局首間「生物氚分析實驗室」高市揭牌

▲檢驗科林學慶科長介紹「生物氚分析實驗室」之液態閃爍計數儀。（圖／高市衛生局）
▲檢驗科林學慶科長介紹「生物氚分析實驗室」之液態閃爍計數儀。（圖／高市衛生局）

記者林莞茜／綜合報導

日本福島核電廠長期排放含氚處理水，對我國海域及漁業所造成影響，需仰賴科學檢測數據進行相關評估。核能安全委員會特報行政院核准，與地方政府攜手合作，建置地方衛生局第一間生物氚分析實驗室，高市衛生局今（25）日舉行生物氚分析實驗室揭牌儀式，將針對水產品進行輻射安全監測。

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高市衛生局長黃志中今日舉行「生物氚分析實驗室」揭牌啟用，並邀請食藥署南區管理中心蔡佳芬副主任、核能安全委員會王重德主任秘書、國家原子能科技研究院葛復光主任秘書、林智鴻議員、多位議員及立委代表、本府海洋局黃維裕專委、衛生局團隊及本市食品安全實驗室策略聯盟成員等出席。

▲高雄市政府衛生局生物氚分析實驗室揭牌儀式啟用大合照：(第一排由左至右)核安會輻射偵測中心陳志平主任、國原院葛復光主秘、核安會王重德主秘、食藥署南區管理中心蔡佳芬副主任、高雄市政府衛生局黃志中局長、林智鴻議員、衛生局潘炤穎副局長、衛生局檢驗科林學慶科長，許智傑立委服務處張榮靖主任、賴瑞隆立委服務處陳文人執行長、曾俊傑副議長服務處方珈玲特助、(第二排由左至右)：黃捷立委服務處田國錡特助、林岱樺立委服務處孫豪聲專員、海洋局黃維裕專委。（圖／高市衛生局）
▲高雄市政府衛生局生物氚分析實驗室揭牌儀式啟用大合照：(第一排由左至右)核安會輻射偵測中心陳志平主任、國原院葛復光主秘、核安會王重德主秘、食藥署南區管理中心蔡佳芬副主任、高雄市政府衛生局黃志中局長、林智鴻議員、衛生局潘炤穎副局長、衛生局檢驗科林學慶科長，許智傑立委服務處張榮靖主任、賴瑞隆立委服務處陳文人執行長、曾俊傑副議長服務處方珈玲特助、(第二排由左至右)：黃捷立委服務處田國錡特助、林岱樺立委服務處孫豪聲專員、海洋局黃維裕專委。（圖／高市衛生局）
衛生局長黃志中與會中表示，因應日本2023年8月24日排放福島核電廠事故含氚處理水事件，更引發各國對於周邊海域水產品、漁獲物等攝食風險的高度關注。高雄市作為海洋首都及漁業重鎮，高市府衛生局積極爭取中央補助經費，由核能安全委員會、衛生福利部食品藥物管理署、行政法人國家原子能科技研究院統籌及輔導，本市已購置「液態閃爍計數儀」，培訓檢驗分析人員，建置全臺地方衛生局第一間「生物氚分析實驗室」，日後將配合中央及市府規劃，投入我國生物氚安全監測，擴充本市檢驗量能，增進市民對食品安全之信心。

黃志中進一步說明，為確保輸入食品輻射安全，高雄市日前已購置「純鍺偵檢器搭配加馬能譜儀」，以專業檢驗人力操作精密儀器，嚴格檢測食品中放射性核種(碘-131、銫-134、銫-137)，並通過衛生福利部食品藥物管理署認證成為中央指定檢驗專責局，除檢測本市檢體外，更協助台中市、台南市、宜蘭縣、新竹縣、雲林縣、嘉義縣市、屏東縣、金門縣、連江縣等縣市送驗市售抽樣食品。自111年起至113年6月24日檢驗共計1978件，其中水產品238件，檢驗(碘-131、銫-134、銫-137)結果均符合規定。

高市衛生局稱將持續加強市售水產品查驗，並結合生物氚檢測以持續精進檢驗量能，配合中央及本市抽驗計畫，執行水產漁獲物生物氚安全監測，作為日本排放含氚處理水後，評估我國海域生態輻射影響之重要參考依據。未來也會加強促進中央地方資源整合及技術交流機制，以全方位把關食品輻射安全，實現「檢驗用心、杜絕黑心、食在雄安心」之目標，持續為民眾「食」的安全把關。

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