布雷克請纓登板拚冠軍！4天前熱投101球不喊累　提醒記取去年教訓

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6局打完統一獅取得10：2大幅領先，7局上獅隊依照賽前計畫推出布雷克登板，他表示，很高興在上場時球隊已經大幅度領先，策略就是盡可能攻擊好球帶，不讓跑者上壘，以幫助球隊壓住局勢。
事實上，這不是布雷克第一次在短時間內連續登板，6月21日先發對上富邦悍將，他主投7局丟了101球拿下勝投，今晚為了拚封王再度登板。談到是否自動請纓上場，布雷克解釋：「其實與上次登板一樣，這是雙向的決定，我有跟教練團說如果有需要我可以上場，教練團也決定讓我這場比賽登板投球，雙方同意的情況下才上去投。」
對於是否會感到疲累，布雷克笑著說：「有這麼多觀眾和球迷的支持，現在不會累，可能明天就會累了。」至於7局被樂天廖健富兩分砲狙擊，布雷克解釋：「當時球數落後，不想保送他，所以需要投好球，廖健富也做了他該做的事，我選擇正面對決，這個失分也無傷大雅。」
統一獅上半季奪冠 布雷克：記取去年教訓
回顧統一獅上半季的表現，布雷克說：「開季前一個半月我們表現很好，投手、打擊和跑壘各方面都很出色，無可挑剔。但後半段投手和打者遇到低潮，很高興最終我們找回狀態拿下季冠軍。不過，我們要記取去年的教訓，去年上半季奪冠後，下半季有一點放掉，導致無緣台灣大賽。」