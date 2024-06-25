統一獅冠軍MVP！蘇智傑封王戰4安建功 春訓開刀養傷到5月才回歸
統一7-ELEVEn獅隊今（25）日在上半季封王戰，以11：4大勝樂天桃猿，獅隊「外野三帥」的蘇智傑猛敲4安打，貢獻1打點、3得分，成功獅隊攻勢起爆劑，榮獲單場MVP。他在傷癒復出後立刻為球隊建功，讓他直呼這座冠軍意義重大，並且被總教練林岳平點名是奪冠關鍵功臣。
記者路皓惟/台南報導
蘇智傑因手肘發炎在春訓期間進行手術治療，一直到5月25日才回到一軍。他表示，這個季冠軍對他意義重大：「前幾個月受傷，自己也不知道什麼可以歸隊，很想趕快回到球場，很開心在關鍵比賽能夠站出來為球隊建功。」
4局下蘇智傑安打帶動攻勢， 陳重廷觸擊引發馮健庭傳球失誤，該局獅隊攻下2分逆轉超前。5局下蘇智傑擊出帶有1分打點的安打後，開啟球隊6分大局奠定比賽勝基。談到今晚的打擊表現，蘇智傑說：「一開始多少有點壓力，也有一點緊張，但跟自己說要趕快進入狀況。」
雖然蘇智傑因手傷關係擔任指定打擊，並未上場守備，但能夠與林安可、陳傑憲三帥合體，3個人合計貢獻8支安打，讓他相當開心，「我們三帥和其他隊友在前面的比賽都很努力，學弟也拿出表現，都有把握住機會，讓教練團很放心，也感謝他們這麼努力。」