統一獅上半季封王洋投成關鍵？東哥黃忠義：投手穩定是最大因素

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勝騎士貢獻9勝1敗、防禦率1.67、86次三振，居投手三冠王，是今年中職最強洋投，布雷克也繳出5勝1敗、防禦率1.73的好成績，加上傷後復出的羅昂，繳出4勝4敗、防禦率3.38，整體先發輪值相當穩定。黃忠義就認為，「獅隊上半季封王勝騎士、裴瑞茲都很重要，投手穩定是最大因素。」
黃忠義提到，「我認為裴瑞茲的後防給了獅隊很大的幫助。」裴瑞茲原本來獅隊，會以先發為主，但他也有長中繼經驗，總教練林岳平以跨局數方式使用，也可讓他中繼，讓獅隊得以減輕牛棚戰力，裴瑞茲21場、36局出賽，貢獻8次救援成功、4次中繼成功，防禦率僅1.50。
此外，獅隊打擊也是相當可怕，不管是打擊王陳傑憲、林安可、還是林佳緯、邱智呈、潘傑楷等，獅隊的打點實力驚人，林安可55分打點，年度打點破百不是問題。
陳傑憲帶動下，獅隊外野競爭激烈，內野部分，老將陳鏞基喊聲，這幾年積極培養的何恆佑、許哲晏也慢慢穩定，陳重羽、陳重廷兄弟扮演無名英雄，也默默為獅隊打下最佳成績。
黃忠義認為，獅隊已經拿下上半季門票，加上投手群夠穩定，的確是實至名歸，不過下半季中職選秀後，各隊的陣容多少也有變化，富邦有張育成，台鋼有吳念庭等好手加入，中信兄弟可能也會補強投手方面，加上傷兵復出，下半季會戰況更激烈。