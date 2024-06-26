北京6旬老翁不滿沒被讓座！「拐杖襲擊」、「摀嘴」女乘客慘被捕
中國北京地鐵24日上演衝突場面，1名60多歲的老翁，因不滿年輕女乘客不願讓座，雙方發生口角，老翁不但出手捂女方的嘴，更用拐杖在女方雙腿中間「來回橫掃」、伸手推搡，挑釁意味濃厚，事後慘遭北京警方行政拘留。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，24日在北京地鐵10號線的車廂裡，65歲的葉姓男子要求女乘客讓座，女子不肯，雙方開始起口角。有在場乘客拍下過程影片，地鐵工作人員在一旁勸解，老人表示：「我說你可不可以讓我坐，怎麼了，沒毛病吧？你們年輕人.....」，之後又將手頂在女子手上，順手推了一把，試圖摀住女子的嘴。
對此，女子則回應：「別動手，我可以讓座給別人，就是不讓給你」，老人聞言情緒更加激動，順勢將拐杖插到女子雙腿中間，來回橫掃，嗆道：「你報案啊，我們到派出所去，你說我騷擾啊！」
事發後，老人遭到警察帶走進行調查，並被以擾亂乘車秩序為由，依法「行政拘留」。不少中國民眾都在相關報導下方留言，批評：「為老不尊」、「給有需要的乘客讓座是美德，但美德要遵循自願原則，首先應該用來要求自己，而不能拿來壓制他人」、「就知道逮著小女孩霍霍啊，咋不找個壯漢」。還有人打下：「我68歲，在深圳搭公車、地鐵基本上沒有人給我讓座，我也從來沒有想過讓別人讓座，都覺得這很正常，乘車站會兒對老年人也是個鍛煉，當然，對身體殘疾或孕婦等讓座是應有的美德。」
有中媒分析指出，雖然不知道影片開頭之前發生了什麼，但無論如何，老翁對女子動手動腳，做出極其不雅的肢體觸碰，令人震驚，從他已被行政拘留的結果來看，顯然也有不小的過錯，甚至觸犯法律。