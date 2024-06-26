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全聯復活「28元夏天神飲」！眾買過愣：消失10幾年　老闆背景超強

▲全聯福利中心是台灣超市龍頭，不管日常用品、生鮮雜貨在此都能買到，拓點多又方便，成為民眾生活不可或缺的店家。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯福利中心是台灣超市龍頭，不管日常用品、生鮮雜貨在此都能買到，拓點多又方便，成為民眾生活不可或缺的店家。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

夏天到了飲料市場需求大增！尤其在這麼熱的天氣如果從事戶外運動，一定要喝運動飲料來補充電解質以及水分。然而你還記得這個童年被許多人喜愛的「卡打車」運動飲料嗎？近日就有網友到全聯驚見該款飲料，不僅包裝都已經全面換新，口味也跟過往有些差異，讓許多人也感到訝異直呼：「這款飲料竟然沒消失嗎？平常都沒注意到。」引起社群話題。

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一名網友在臉書社團「全聯商品鄉民真心話」貼文指出「卡打車大家還記得嗎？沒什麼特別，就是運動飲料，對我來說關鍵就是想要那個瓶子，倒過來不會大出水，擠瓶身出水量立馬增加非常好控制，現在全新包裝質感不錯，重點是這罐才28元.....日常當個冷水壺也不錯，但似乎只有在全聯有賣了現在。」

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▲網友逛全聯意外發現童年運動飲料「卡打車」還有在賣，而且一瓶才要價28元，釣出不少人回憶殺！（圖/全聯商品鄉民老實說）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「是卡打掐欸！太懷念了，原來這瓶飲料一直沒消失.....」、「這瓶在夏天時才會出現吧？但竟然還有在賣，蠻驚訝的」、「現在應該剩下全聯有在賣了，以前家樂福有賣，現在沒看到」、「哇！10幾年沒看到了竟然還在，我也要去買幾瓶來喝」、「以前便利商店都有，現在好像剩賣場才有了。」

卡打車運動飲料曾爆紅！還未消失的夏天神飲超過15歲

事實上，這款「卡打車」運動飲料在《NOWnews》記者小時候真的非常火紅，當時因為像是全家、7-11就有販售，而且印象價格並不會太貴，加上有設計造型的瓶身，喝完許多人都會直接拿來當水壺，同學基本上人手一瓶，算起來應該也有個15年以上的歷史，如今又看到網友討論該瓶飲料「還未消失」，記者實屬也有點驚訝。

而專門分析市場品牌行銷的公關雪倫日前也正巧提及該瓶「卡打車運動飲料」，雪倫表示：「小時候卡打車運動飲料其實超難買，但後來沒那麼紅的原因，其實包括它保存期限比較短，只能放一個月；而且必須要冷藏，因為是乳酸飲料，所以必須要放冰箱等原因，加上便利商店也是非常現實的，銷量不好自然而然就淘汰掉」。

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▲大家還記得小時候最愛喝的「卡打車運動飲料」嗎？現在已經是全新包裝啦！（圖/比菲多好朋友）
卡打車運動飲料背後老闆曝光！「姐妹飲料系列」你一定知道

雪倫提到：「雖然卡打車飲料光景不再，不過其實它背後還是有一個富爸爸，他的富爸爸就是比菲多哦！不說大家可能不知道，比菲多除了乳酸飲料之外，還有植物の優、純粹喝系列都是卡打車的親屬飲料系列。」

雪倫分析比菲多經營的策略：「這個就是一個產品第二曲線的概念，就是企業不能只有一個營業商品，透過不斷推陳出新，就可以讓營業額繼續的堆疊上去，而且這樣有分散風險，雞蛋不能放在同一個籃子的概念。」


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