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《新住民專法》是什麼？南洋姐妹會邀藍綠白三黨立委　製特別節目

▲南洋姐妹會邀請藍綠白三黨立委，談談對《新住民專法》的想法。（圖／翻攝自臉書）
▲南洋姐妹會邀請藍綠白三黨立委，談談對《新住民專法》的想法。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

我國新住民與移工族群近一百五十萬人，為了維護權益，我國的《新住民專法》將完成修法，由南洋姐妹會播製的Podcast節目《移？老娘開新房》特別節目中邀請國民黨、民進黨和民眾黨的三位立委，一起談談此專法。

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本次節目邀請國民黨立委張志倫、民進黨立委羅美玲和民眾黨立委麥玉珍。什麼是《新住民專法》呢？綜觀亞洲國家中，韓國針對外國人事務設有「外國人政策委員會」，日本設有「定住外國人施策推進會議」，與我國現行設置協調會報之作法及功能雷同。新住民專法除了將現行行政院新住民事務協調會報法制化，未來將進一步朝向提升層級，於內政部設置專責單位，統籌規劃推動新住民事務，其人員編制及預算刻與相關機關共同研商。

國民黨立委張志倫表示，《新住民專法》成立才能整合民意及維護權益，也能有明確的責任歸屬。「現行制度下很多問題，都沒辦法做到有效的整合。移民署只是三級機關，所以很多事情很難各部會統整，例如有移工失聯，那他應該要請勞動部去管？還是請警政署調資料？但因為移民署權限沒有那麼高，其他部會未必會採納移民署的意見，也因此凸顯了《新住民專法》的必要性。」

來台灣已經28年的民眾黨新住民立委麥玉珍指出，現在的法律並沒有真正照顧到每個新住民，因此有基本法的話，各個部會才會照著法律走，「不然每個部會都說會照顧新住民，但其實沒有一個專門處理所有新住民事務的保障或機關，很多問題就難以統整。」

民進黨立委羅美玲則提出《新住民權益保障法》草案，她表示一開始也是偏向《新住民基本法》，但後期則轉向權益保障法。羅美玲認為有保障法，出狀況後政府可以立即執行，「我舉例來說，例如《原住民基本法》已經成立二十年，但出狀況時還必須去修訂細則。因此基本法只是一個大方向和大原則，因此會傾向有更多法律保障的《新住民權益保障法》。」

南洋台灣姊妹會是全台第1個以婚姻移民女性自主成立的全國性團體，2003年正式成立後，致力於增進台灣社會對婚姻移民的理解，也與多個團體、學者專家成立「移民/住人權修法聯盟」（簡稱移盟）。關於《新住民專法》的更多精彩的專訪內容都在特別節目中，邀請大眾一同收聽。


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