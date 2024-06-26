《新住民專法》是什麼？南洋姐妹會邀藍綠白三黨立委　製特別節目

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國民黨立委張志倫表示，《新住民專法》成立才能整合民意及維護權益，也能有明確的責任歸屬。「現行制度下很多問題，都沒辦法做到有效的整合。移民署只是三級機關，所以很多事情很難各部會統整，例如有移工失聯，那他應該要請勞動部去管？還是請警政署調資料？但因為移民署權限沒有那麼高，其他部會未必會採納移民署的意見，也因此凸顯了《新住民專法》的必要性。」
來台灣已經28年的民眾黨新住民立委麥玉珍指出，現在的法律並沒有真正照顧到每個新住民，因此有基本法的話，各個部會才會照著法律走，「不然每個部會都說會照顧新住民，但其實沒有一個專門處理所有新住民事務的保障或機關，很多問題就難以統整。」
民進黨立委羅美玲則提出《新住民權益保障法》草案，她表示一開始也是偏向《新住民基本法》，但後期則轉向權益保障法。羅美玲認為有保障法，出狀況後政府可以立即執行，「我舉例來說，例如《原住民基本法》已經成立二十年，但出狀況時還必須去修訂細則。因此基本法只是一個大方向和大原則，因此會傾向有更多法律保障的《新住民權益保障法》。」
南洋台灣姊妹會是全台第1個以婚姻移民女性自主成立的全國性團體，2003年正式成立後，致力於增進台灣社會對婚姻移民的理解，也與多個團體、學者專家成立「移民/住人權修法聯盟」（簡稱移盟）。關於《新住民專法》的更多精彩的專訪內容都在特別節目中，邀請大眾一同收聽。