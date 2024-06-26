「健身工廠經營寶典」大談健身產業經營祕密

本土最大連鎖知名健身品牌「健身工廠」，也是國內上市運動休閒類股（柏文健康事業），今（26）日舉行《健身工廠經營寶典》新書發表會。為何當初會出版這書，柏文董座陳尚義指出，是因友人問他「有沒有針對健身俱樂部經營管理的書可以推薦？」他笑回，「沒有，因為我還沒有寫」，結果無心插柳的玩笑話，最後認真付諸行動，攜手實踐大學國際企管系副教授方信淵一同出書。
記者陳美嘉／高雄報導
陳尚義表示，出書的出發點是以教學為主，再結合學術跟實務面的經驗，提供想要進入健身產業的朋友參考，他笑說，「搞不好看了就不想進入這個行業」。《健身工廠經營寶典》書中濃縮了健身產業紅海中的勝利方程式，走出屬於健身工廠的藍海策略，因應少子化，為在校生開創出路，健身工廠主動出擊，深入學校開設證照班，引領學生培養跨領域能力和就業競爭力，讓學生們未畢業先就業。
會中，陳尚義也提及，因應少子化與學校建教合作培育人才，也建構智慧銀髮健身，有信心能繼續壯大健身事業，目前全台已有75個據點，預計2027年達到100家目標。
面對2025年台灣進入超高齡社會，健身工廠更構建智慧銀髮健身，近四年有185位教練取得銀髮體適能證照，針對銀髮健身以三個月一期，總共12堂課，讓長輩進來上教練課，不用入會，採取團進團出方式，希望可以讓更多銀髮族沒有壓力負擔，一步一步透過運動維持健康達到活力長壽目的。