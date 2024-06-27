全台第一面　林智鴻支持賴清德提釋憲看板上架

賴清德總統週一已針對立法院擴權法案聲請釋憲，高雄市議員林智鴻為支持賴清德總統聲請釋憲，堅守憲政秩序，今（27）日上架全台第一面「守護憲政、保護人民」看板，訴求跨出同溫層向全民溝通，也呼應賴清德揭示立法院「表決可輸，但論述不能輸」的原則。
記者郭凱杰／高雄報導
林智鴻說，過去國民黨向台灣人民說要反共抗俄，但是自從傅崐萁去了中國回來之後就豬羊變色。過去國民黨也向全民訴求守護中華民國，守護中華民國的最佳做法就是要維護中華民國憲法體制，守住憲政秩序，但藍白聯手的立法院擴權法案卻是在破壞憲政秩序，違背憲法五權分立的精神。
林智鴻表示，在覆議案表決前已經號召民主種子站上街頭宣講，目的就是希望讓更多有想法的公民透過宣講跟全體社會進行溝通。林智鴻強調，維持憲政秩序的覆議案雖然沒有通過，但賴清德總統透過聲請釋憲要繼續守住憲法五權分立的秩序，應有更多的社會力支持，所以才會以上架看板的形式，跨出同溫層訴諸全民支持。
林智鴻認為，總統已經針對藍白「國會擴權」法案向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，在憲法法庭做出裁定前，藍白立委想提出任何國會聽證調查都會是讓憲法二度傷害的行為。林智鴻呼籲，藍白聯手要毀憲、癱瘓國家的不良意圖都應該懸崖勒馬，勿為政黨利益犧牲國家利益。