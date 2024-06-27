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《波拉西亞戰記》據點戰6/30開打！首次、最終佔領旅團獲稀有獎勵

▲《波拉西亞戰記》將於6月30日正式開放首波據點戰，開放各大旅團爭奪九座駐紮地（圖／遊戲橘子提供）
▲《波拉西亞戰記》將於6月30日正式開放首波據點戰，開放各大旅團爭奪九座駐紮地（圖／遊戲橘子提供）

記者張志浩／綜合報導

遊戲橘子旗下全新跨平台MMORPG巨作《波拉西亞戰記》即將於6月30日正式開放首波據點戰，開放各大旅團爭奪九座駐紮地。首次攻佔及最終攻佔之旅團都可獲得豐盛獎勵，其中更包含「Lv.45稀有防具特殊碎片2個(角色)」、「Lv.45稀有飾品特殊碎片1個(角色)」等稀有道具！同時正值據點戰準備期間，完成官方指引任務可獲得對應獎勵，為即將展開的據點爭奪做好萬全準備，各大旅團務必枕戈待旦，準備迎戰！

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▲《波拉西亞戰記》首次成功攻佔駐紮地之旅團可獲得首次佔領獎勵，於紛爭時間結束當下佔領九座駐紮地之旅團可另外獲得最終佔領獎勵（圖／遊戲橘子提供）
▲《波拉西亞戰記》首次成功攻佔駐紮地之旅團可獲得首次佔領獎勵，於紛爭時間結束當下佔領九座駐紮地之旅團可另外獲得最終佔領獎勵（圖／遊戲橘子提供）
《波拉西亞戰記》據點戰火引爆，首波駐紮地爭奪究竟鹿死誰手！

玩家期待已久的據點戰即將於6月30日20:00正式啟動，首波開放九座駐紮地供各大旅團爭奪，分別為藍焰、慶典樹林、森林墳墓、運河迷宮、迎浪、法外之地、霧之湖、赤紅苦境、悲慟古城，24小時不間斷的血腥殺戮據點之爭即將上演！據點戰進行分為五大階段，獲勝方才能成功佔領該駐紮地；五大階段如下：

📍集結等待：宣戰後認知攻擊及防守聯盟，雙方準備之階段
📍行軍：旅團成員與圖騰獸共同前往指定尖塔
📍尖塔：攻擊與防守第一波目標物－尖塔之階段
📍城門：攻擊與防守第二波目標物－城門之階段
📍祭壇：祭壇是決勝關鍵，攻方摧毀守方祭壇即取得勝利

駐紮地目前皆為妖精虛擬角色佔領，玩家須打敗妖精後方能攻佔該駐紮地。首次成功攻佔之旅團可獲得首次佔領獎勵，包括「Lv.45稀有防具特殊碎片2個(角色)」、「Lv.45稀有飾品特殊碎片1個(角色)」等稀有道具；而於首波紛爭時間結束當下（7/7 23:00），佔領九座駐紮地之旅團可另外獲得最終佔領獎勵，包括「高級坐騎召喚(11次)(帳號)1個」、「高級造型召喚(11次)(帳號)1個」等道具。攻佔據點除了可獲得對應獎勵，持有駐紮地期間旅團成員將獲得全員能力提升，而不同規模之據點所取得之獎勵及Buff亦不相同，詳細資訊請以官網公告為主。

▲《波拉西亞戰記》「以太箱」為旅團出戰據點戰必備之要素（圖／遊戲橘子提供）
▲《波拉西亞戰記》「以太箱」為旅團出戰據點戰必備之要素（圖／遊戲橘子提供）
旅團出戰必備「以太箱」，戰前準備期間完成任務獲對應獎勵

旅團出戰必備要素為持有「以太箱」，宣戰方投入之以太箱數量與可進攻時間成正比，投入愈多以太箱即獲得愈長的進攻時間。而不同據點類型所要求之以太箱數量亦不同，第一波駐紮地宣戰最低要求800個以太箱、最高不得超過2000個以太箱。以太箱可由旅團長或旅團軍官透過[貢獻]累積於聚集所倉庫的材料，由旅團成員們派遣追隨者支援製作。

即日起至6月30日19:59，旅團亦可依循官方指引任務進行據點戰前準備，例如製作以太箱、攻城兵器、執行[貢獻]、派遣追隨者等，完成後即可獲得對應獎勵，摩拳擦掌備戰首波據點爭奪戰！

免費的最香！官方動態貼圖即將上線，快揪旅團夥伴、親朋好友下載起來！

《波拉西亞戰記》官方動態貼圖即將於7月1日上線，遊戲角色紛紛化身為Q版形象，搭配平易近人的口語化文字，是最能一圖以蔽之傳達日常心聲的好幫手！除了在遊戲中和旅團成員一起出戰幹大事，生活中也別忘了維繫情感，快揪旅團夥伴及親朋好友一起手刀下載去！超級可愛的貼圖設計、詼諧幽默的諧音貼圖，保證讓你會心一笑！

▲《波拉西亞戰記》官方動態貼圖即將於7月1日上線，快揪團下載！（圖／遊戲橘子提供）
▲《波拉西亞戰記》官方動態貼圖即將於7月1日上線，快揪團下載！（圖／遊戲橘子提供）

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