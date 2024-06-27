《波拉西亞戰記》據點戰6/30開打！首次、最終佔領旅團獲稀有獎勵

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玩家期待已久的據點戰即將於6月30日20:00正式啟動，首波開放九座駐紮地供各大旅團爭奪，分別為藍焰、慶典樹林、森林墳墓、運河迷宮、迎浪、法外之地、霧之湖、赤紅苦境、悲慟古城，24小時不間斷的血腥殺戮據點之爭即將上演！據點戰進行分為五大階段，獲勝方才能成功佔領該駐紮地；五大階段如下：
📍集結等待：宣戰後認知攻擊及防守聯盟，雙方準備之階段
📍行軍：旅團成員與圖騰獸共同前往指定尖塔
📍尖塔：攻擊與防守第一波目標物－尖塔之階段
📍城門：攻擊與防守第二波目標物－城門之階段
📍祭壇：祭壇是決勝關鍵，攻方摧毀守方祭壇即取得勝利
駐紮地目前皆為妖精虛擬角色佔領，玩家須打敗妖精後方能攻佔該駐紮地。首次成功攻佔之旅團可獲得首次佔領獎勵，包括「Lv.45稀有防具特殊碎片2個(角色)」、「Lv.45稀有飾品特殊碎片1個(角色)」等稀有道具；而於首波紛爭時間結束當下（7/7 23:00），佔領九座駐紮地之旅團可另外獲得最終佔領獎勵，包括「高級坐騎召喚(11次)(帳號)1個」、「高級造型召喚(11次)(帳號)1個」等道具。攻佔據點除了可獲得對應獎勵，持有駐紮地期間旅團成員將獲得全員能力提升，而不同規模之據點所取得之獎勵及Buff亦不相同，詳細資訊請以官網公告為主。
旅團出戰必備「以太箱」，戰前準備期間完成任務獲對應獎勵
旅團出戰必備要素為持有「以太箱」，宣戰方投入之以太箱數量與可進攻時間成正比，投入愈多以太箱即獲得愈長的進攻時間。而不同據點類型所要求之以太箱數量亦不同，第一波駐紮地宣戰最低要求800個以太箱、最高不得超過2000個以太箱。以太箱可由旅團長或旅團軍官透過[貢獻]累積於聚集所倉庫的材料，由旅團成員們派遣追隨者支援製作。
即日起至6月30日19:59，旅團亦可依循官方指引任務進行據點戰前準備，例如製作以太箱、攻城兵器、執行[貢獻]、派遣追隨者等，完成後即可獲得對應獎勵，摩拳擦掌備戰首波據點爭奪戰！
免費的最香！官方動態貼圖即將上線，快揪旅團夥伴、親朋好友下載起來！
《波拉西亞戰記》官方動態貼圖即將於7月1日上線，遊戲角色紛紛化身為Q版形象，搭配平易近人的口語化文字，是最能一圖以蔽之傳達日常心聲的好幫手！除了在遊戲中和旅團成員一起出戰幹大事，生活中也別忘了維繫情感，快揪旅團夥伴及親朋好友一起手刀下載去！超級可愛的貼圖設計、詼諧幽默的諧音貼圖，保證讓你會心一笑！