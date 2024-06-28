頂新和德基金會贊助女棒有成！14女將入選中華隊　目標世界第一

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頂新和德文教基金會創辦人魏應充2019年發現，台灣女子棒球資源短缺，聽到有教練一邊經營餐廳、一邊資助女棒，魏應充大受感動，開始贊助女棒選手，女孩們也沒有讓她們口中的「魏爸」失望，至今已獲13個本地賽事冠軍、並多次入選中華隊參與國際賽事獲得亞軍。
2023年底，因希望加入女棒的人數眾多，基金會開始支持新成立的元夢女子棒球隊，兩個隊伍在2024年大甲媽祖全國女子棒球錦標賽分別拿下冠亞軍，其中接棒未來女棒隊更連六年奪冠(第一年冠名頂新和德)。中華棒協近日公告2024世界盃中華隊20人名單，兩隊共有14人入選，她們希望能延續這股氣勢挑戰世界盃冠軍。
人稱「師母」的接棒未來女棒隊領隊謝榮瑤說，真的非常感謝魏創辦人提供球具球衣、練習場地和工作機會等資源，讓她們無後顧之憂，「看到女孩們獲得冠軍我真的眼淚留不住。」
多次入選中華隊的接棒未來女棒隊員謝鈺瀅說，看到元夢學妹們漸漸追上學姊的腳步很開心，希望台灣女棒在大家的努力下越來越好。同樣入選中華隊的接棒未來女棒隊中生代林珈羽說，很開心我們打出屬於自己的價值及態度，也特別感謝魏爸一路幫助我們，讓女棒被更多人看見！
2024年世界盃女子棒球錦標賽(2024 WBSC Women's Baseball Cup Finals)，將於7月28日至8月2日舉行，中華台北、日本、美國、加拿大、墨西哥、委內瑞拉6隊進行循環賽，從積分中產生世界前三名。相關賽事請鎖定接棒未來粉專 https://www.facebook.com/baseonfuture/