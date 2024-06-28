傳陸官媒新華社記者盯梢政論節目 柯文哲喊話：國安單位快查辦
自由時報報導，資深媒體人爆料，指出中共官媒新華社駐台記者高度參與國內某電視台所製播的政論節目，並直接在錄影棚盯梢，引發輿論關注。陸委會昨日表示，會同文化部、國家通訊傳播委員會（NCC）等部會行政調查中，目前還沒有結果。台灣民眾黨主席柯文哲今（28）日呼籲國安單位趕快調查。
記者呂炯昌／台北報導
陸委會昨日舉行例行記者會，媒體詢問傳出中國記者盯梢台灣政論節目一事，陸委會副主委梁文傑回應表示，這件事相關機關都在調查中，分為行政與司法調查部分，陸委會是行政機關，目前會同文化部、NCC行政調查中，目前還沒有結果。
民眾黨今日上午立院黨團晨會後，柯文哲與民眾黨立委一同接受聯訪。媒體詢問傳出新華社駐台記者盯場國內政論節目，柯文哲表示，如果是屬實，政府官員、國安單位要趕快查辦，講了要有根據，有根據要處理，不是每天這樣隨便講一講，那要處理，特別又是頗具官方色彩的媒體講的話，要趕快去辦。
針對陸委會昨日宣布提升旅遊燈號為「橙色」，柯文哲說，兩岸之間關係越來越差，中共說要台獨懲罰，這邊又說在台灣講那麼多話，去大陸旅遊會被當成台獨分子，兩岸之間一直在惡性循環，惡意螺旋不斷上升。