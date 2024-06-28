蘇打綠阿龔突生病沒力氣！青峰：不確定是什麼病 恐缺席金曲獎
金曲樂團「蘇打綠」今（28）日出席公益活動，呼籲大眾「投下愛心零錢，點亮逆風少年的未來」。不過今日出席活動時，鍵盤手阿龔因為身體不適缺席，主唱青峰透露，目前還不確定是什麼病，只見對方一天比一天憔悴，明天是否還能登場金曲獎演出，大家都不敢掛保證。
記者朱祖儀／台北報導
第35屆金曲獎將在明日登場，阿龔預計將合體日本搖滾樂團「生物股長」一起上台演出，不過今日阿龔突然掛病號，令眾人非常擔心。對此，青峰透露，他們昨天才從北京回來，其實在北京最後幾天拍攝時，阿龔狀況就很不對，到了最後一天，導演都不忍心再讓阿龔拍攝，不過目前不確定是生什麼病，只看到對方發燒無力，回台灣才看醫生檢查。
青峰也指出，其實阿龔一開始演出都沒問題，可是後面工作時，就看對方一天比一天憔悴。至於明天是否還能登上金曲獎舞台，團員們都不敢保證阿龔的狀況，「而且也怕真的有病毒，其實出來也不太好」。青峰還說，他自己近來也是斷斷續續感冒，加上去年突然無故失聲，因此很能體會突然生病的感覺，不過幸好近期演唱會還是有撐過去，希望這次不要再像去年一樣出狀況。
由於蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會在香港起跑，近來在北京開唱，因此外界都猜測他們可能壓軸站才會回到台灣。蘇打綠今天也坦言就快回到台灣了，「家是一定要回的」。至於是否可能站上大巨蛋開唱，他們則說，沒有憧憬攻上大巨蛋，更笑說「到我們這個年紀，還是盡量不要把太多票房壓力放在我們自己身上，我們就是隨遇而安」。