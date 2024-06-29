悚！廣東清潔工被｢撞進壓縮箱｣ 翻千噸垃圾、快2個月仍找嘸人
中國廣東省開平市的「八一垃圾中轉站」，4月底驚傳恐怖意外，一輛垃圾車在倒車過程中，撞到1名女清潔工，導致對方掉進壓縮箱，找了近2個月仍沒有結果，當地政府近日已與清潔工的家人達成調解，將協助家屬完成後事處理。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《澎湃新聞》等中媒報導，事發在4月30日早上8點多，張姓女清潔工在傾倒垃圾時，剛好遇到垃圾車在4號機卸料口準備卸料，車尾不慎與張女碰撞，導致她從2樓的4號卸料口，掉進1樓的4號機壓縮箱。到中午時，由於同事反應找不到張女，管理員調閱監視器查看，驚覺大事不妙後連忙通知公司高層，最終於下午1點多報案。
當地政府接獲報案後，立即下令停止垃圾入廠，暫停堆放垃圾，迅速成立「應急專班」尋找張女，從4月30日下午開始，分班駐點，24小時持續搜索；然而，從4月30日找到5月13日，連續搜索可疑區域，翻找垃圾量約7000噸，仍未找到失聯人員。又過了1個多月，失蹤的張女連遺體都未能被發現。
報導提到，當天的監視器畫面顯示，出事時該垃圾場的堆料倉，已堆有1萬多噸生活垃圾，9點58分至下午1點30分期間，還有59輛車陸續進入，傾倒生活垃圾量共計465.99噸。
廣東江門開平市城市管理和綜合執法局於27日發布《開平市「4.30」八一垃圾中轉站清潔工失聯事故調查報告》，指出當天肇事的黃姓駕駛員，倒車時未能及時發現張女，卸料時也沒有下車進行操作，對事故負「直接責任」，涉嫌重大責任事故罪，由開平市公安機關依法處理，並對相關環保公司負責人實施行政處罰。