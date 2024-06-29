暑假父子相伴解「鳥」事　醫曝割包皮、結紮增3成

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顧芳瑜說，非常鼓勵由父親陪伴孩子進行及照料割包皮手術，因為一般割包皮術後的照顧對孩子而言可能太複雜，孩子在追趕跑跳的同時也會增加傷口照顧的難度。
顧芳瑜觀察，媽媽通常會過度緊張，加上對男性生殖器的了解也不如有同樣構造的爸爸，因此由爸爸接手術後照護的責任，講解與協助上會更方便，爸爸若願意選在孩子進行包皮手術的同時做結紮手術會更佳，這樣安排有3大好處：
1、孩子勇敢面對手術的強心針
有跟大樹一樣強壯的爸爸陪著一起手術，可以讓小朋友感到更有安全感和勇氣。
2、創造父子間難以取代的共同回憶
父親和孩子一起經歷手術和恢復過程，創造父子間的革命情感，爸爸更可以共感孩子的不安與憂慮，增進父子感情緊密程度。
3、讓術後照護變成親子活動
父子可以一起換藥，讓孩子在最無助的時刻知道自己不是一個人，在這段期間也可以安排父子互相監督傷口復原程度的小任務，培養孩子關心他人的同理心，也有利於孩子的情感發展。
另外，顧芳瑜也提供3個協助孩子降低對割包皮手術焦慮的方法：
1、讓孩子知道為什麼要割包皮
這部分父母可以引導孩子思考：「雞雞的外套會造成夏天雞雞臭臭的」、「雞雞發炎很不舒服」、「包皮太長可能導致紅腫搔癢」等等包皮過長帶來的困擾，幫孩子找到割包皮的動機。
2、割包皮術前充分溝通與安撫
孩子對於手術一定非常害怕，因此術前安撫絕對不可省，父母可以多引導孩子說出內心的不安，父母再陪同一一梳理這些擔心的情緒，讓孩子清楚了解一切是可控的，父母也一定會陪伴孩子度過這段時光。
3、讓孩子清楚知道手術流程
割包皮的流程如下包含預約報到、更換手術衣、舒眠麻醉、局部麻醉下針、消毒、手術、更衣、領藥批價並學習換藥方式後返家。
雖然割包皮是局部麻醉即可完成的手術，但若孩子對痛覺特別敏感或是非常害怕手術，顧芳瑜建議，家長可考慮「舒眠麻醉」方式，讓孩子免去過程的焦慮。
顧芳瑜認為，爸爸陪伴孩子割包皮並一起面對手術的經歷，不僅能讓孩子減少對手術的恐懼，還能創造難以取代的美好回憶，暑假更是利於傷口好好復原的好時機。