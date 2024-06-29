「油包肉」死亡風險高！營養師點名2類人要注意

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如何預防肌少型肥胖？如果已罹患肌少型肥胖該如何改善？王盈媗建議把握四重點：
📍均衡飲食，正餐吃飽、不吃點心，多攝取蔬菜。以糙米飯、蕎麥麵、地瓜等全榖及非精製雜糧類為主食，每餐至少一盤蔬菜，可額外增加膳食纖維攝取提升飽足感，適當減少醣類攝取。
📍足量蛋白質，避免因減重或低熱量飲食而導致肌肉流失。每天每公斤體重1.0-1.2克的蛋白質攝取，豆魚蛋肉及奶類皆是富含高品質蛋白質的食物，其中動物性蛋白質來源食物富含白胺酸，能促進肌肉蛋白質合成。肉類優先選擇低脂及白肉類，避免攝取過多油脂和飽和脂肪。
📍補充鈣質和維生素D，能減緩骨質流失，並且維生素D能幫助肌肉合成，改善肌少症和預防骨質疏鬆症。富含鈣質的食物如乳製品、吻仔魚，小魚乾、豆腐、黑芝麻等，而富含維生素D的食物有鮭魚、雞蛋、黑木耳、乾香菇等。每天曬太陽10-15分鐘能讓身體生成維生素D，順便在戶外走走增加活動量，切忌正午曬太陽，以避免中暑。
📍有氧運動+阻力運動，以有氧運動提升心肺功能、減少體重及體脂肪，如：快步走、慢跑、騎腳踏車、游泳等，以阻力運動維持骨骼肌質量、提升肌肉力量，如：利用重物或彈力帶做阻力訓練。
王盈媗表示，透過飲食和運動雙管齊下，能預防及有效改善肌少型肥胖，無運動習慣或經常久坐不動者，從簡單的有氧運動開始訓練，再逐漸增加運動量，進而養成規律運動的好習慣。
王盈媗也說，肌少型肥胖者的肌肉質量低、肌力不足，在減重過程期間會感覺更困難，容易遇到瓶頸，這時候不僅需要毅力、意志力，也建議可諮詢有營養師、醫師的專業減重團隊協助。