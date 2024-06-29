台灣知名動畫團隊打造　富邦美術館「羅丹動畫影片」3平台上線

富邦美術館以教育為本，相信教育可以活潑又好玩，推廣3至103歲的教育，打造兒童和成年一起快樂學習的美感基地，特別請來台灣知名動畫團隊MixCode Studio 混合編碼工作室為《真實本質：羅丹與印象派時代》展覽創作羅丹動畫影片，即日起在富邦美術館官方YouTube、IG和FB平台上線。 我是廣告 請繼續往下閱讀 片長約3分鐘的活潑動畫，運用簡單易讀的視覺影像和幽默輕鬆的故事，帶領大人小孩進入現代雕塑大師羅丹的藝術世界。富邦美術館認為，不論是熟悉或是初次接觸藝術的民眾，都可以很快地初步理解羅丹的人生軌跡，感受藝術家的真實情感。透過線上觀看，在家就可以快樂學習。富邦美術館說明，本片在畫面的處理上，強調和羅丹創作本身的連結，選擇低彩度作為主要配色，延伸雕塑作品的石膏創作與青銅鑄作雕塑的特色，同時也以多彩、高飽和的色彩點綴，展現出印象派畫作的精神。富邦美術館分享，在動畫界經驗豐富的MixCode Studio 混合編碼工作室，近年來以廣告動畫與角色設計活躍於各大品牌活動的動態視覺領域，從Disney、Apple、NIKE、LEGO、Gogoro 車系發表，到「金曲25」的初試啼聲，一路統籌「金曲 32」、「金曲33」，MixCode Studio 混合編碼如今已是國家級典禮指定合作夥伴，擅長整合各類型的作品與設計人才，以出色的創意和製作，創造出令人驚嘆不停的視覺爆擊。 「油包肉」死亡風險高！營養師點名2類人要注意500元「青春動滋券」明到期 已帶動1.32倍商機暑假父子相伴解「鳥」事 醫曝割包皮、結紮增3成報名倒數4天！起薪上看4.5萬元 4大國營事業招考826人