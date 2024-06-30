台灣是叛亂政權？盧沙野演講再「戰狼」　矢板明夫：只是一個笑話

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盧沙野還說，台灣從來都不是一個國家，且只有一個未來，就是重新「回到祖國懷抱」，若無法和平統一，就使用非和平手段；如果不接受「一國兩制」，就使用「一國一制」，無論如何都「絕不允許台灣從祖國分裂出去」。
矢板明夫29日晚間在臉書上發文指出，「盧沙野這段話中，有一個明顯的認知錯誤。」他續指，「今天的台灣政府使用的中華民國國號，比盧所服務的中華人民共和國政府的成立要早了將近40年。正確地說，中華人民共和國政權才是一個叛亂的政權。這一點，只要稍微有一點歷史知識的人都知道。所以盧沙野的發言在大家聽來，只是一個笑話。」
矢板明夫表示，盧是中國的駐法大使，按道理說，他的發言應該主要圍繞中法關係。但是屢次因自己專業外的台灣問題發言，引起國際社會的關注。「他或許是想借助國際社會關心的台灣問題，顯示自己的存在感吧？」並提到，在盧沙野之前，也有中共高官在國際會議等場合，在台灣問題上標新立異、顯示過存在感。
矢板明夫舉例指出，2022年6月，時任中國的國防部長魏鳳和在新加坡舉行的國際會議上，曾慷慨激昂地主張「如果有人膽敢將臺灣從中國分裂出去，中國軍隊絕無選擇，必將不惜一戰！」；2023年3月，在北京舉行的一場國際記者會上，時任中國外交部長秦剛手裡拿著一本紅色的《中華人民共和國憲法》，義正辭嚴地主張「台獨分裂與台海和平穩定水火不容！」。
矢板明夫接著提到，2023年6月在新加坡，時任中國國防部長李尚福在談到台灣問題時說「中國軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整」。
矢板明夫表示，以上這三人在發言之後不久，都在政治上遭到了清算。在他們動手收拾「台獨勢力」之前，自己就被黨內的獨裁者收拾了。「等待著盧大使的，是怎樣的命運呢？」