科技新星亮相！2024鴻海科技獎　表彰傑出研究成果、預見未來科技

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這些得主的獲獎研究不僅展現了科技創新的潛力，還可能對產業發展產生助益。例如，台灣大學資訊工程學系博士生曾昱文的研究，就讓評審陽交大電機系帥宏翰副教授驚艷表示，曾同學所提出的開放詞彙物件偵測技術，使自駕車系統在無需預先明確標注的情況下，也能有效辨識路面上的不同物體和障礙物，從而讓系統可更精確地應對未知與動態的行使環境，大大增強了系統的適應性和安全性。
另中山大學通訊工程研究所博士生林國鈞，以創新的虹膜生物特徵辨識系統，將虹膜模式與高階加密技術結合，也讓評審認為將能有效提升識別準確性與安全性，是個別具創意的創新研究。
鴻海教育基金會執行長汪用和表示，希望鴻海科技獎對得主們來說是個邁向更高遠目標的起點，期盼大家能夠繼續精進研究，帶給人類更好的生活。鴻海研究院執行長李維斌也期許得獎者能夠持續熱衷研究，不斷探索未知，為人類帶來改變。
頒獎典禮上不但有得主上台領獎，也有多位指導教授到場上台共享道賀的掌聲，同時會後教授們也帶著得主與鴻海的業師們一起做產學交流，希望大家一齊讓研究更具影響力。
鴻海科技獎將繼續致力於為科技新秀打開一扇通往光明未來的大門，共同創造一個充滿創新的科技時代。