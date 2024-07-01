雅德思牙醫扎實品牌根基 　獲第18屆金炬獎

在充滿挑戰與機遇的時代，雅德思牙醫「以人為本」的理念奠定了扎實的品牌根基。首次參與遴選，即在上百家企業中脫穎而出，獲得第18屆金炬獎（潛力組）「最佳潛力績優企業獎」，這一榮譽提升了雅德思在國內外的聲望，並期待深化與國際先進牙科技術的合作與交流。
本報訊
短短一年內，雅德思連續獲得「國家品牌玉山獎」、「台日卓越創業家大賞」和「金炬獎」，成為牙科醫療界的耀眼新星，尤其在數位化牙科技術和微創牙科手術等創新領域的突破，引起了全球專家學者的廣泛關注。賴虹董事長表示：「這些榮譽不僅是對雅德思過去一年創新實力的肯定，也是對未來發展的激勵。作為台灣平價植牙的推動者，我們不會因此滿足，將一步步向國際展現推廣台灣牙科醫療服務的領導力。」
頒獎典禮上，賴清德總統特別發來賀文，表達對所有獲獎企業的敬意與支持，並期望這些企業能以此榮譽激勵國內產業，凝聚領導人共同發展經濟的向心力。「中華民國傑出企業管理人協會」成立28年來，持續推動並激勵國內企業創新，保持高競爭力。金炬獎自台灣加入世貿後，致力於提升國內高科技產業競爭力，推動傳統產業改革與創新，使台灣產品與企業在國際市場脫穎而出。
雅德思牙醫在第18屆金炬獎（潛力組）中榮獲十大績優企業，這一榮譽不僅是對其在牙科醫療創新領域卓越表現的高度肯定，更象徵雅德思在競爭激烈的牙科市場中的強大影響力和潛力。未來，雅德思將繼續引領台灣牙科醫療的創新浪潮，推動平價植牙，實現醫療正義。作為台灣首家提供24小時線上真人即時客服的牙醫診所，雅德思將持續精進發展，在國際舞台上發揮領導作用，成為台灣牙科醫療服務國際化的楷模。