吳念庭今晚代打準備！將寫史無前例紀錄　「終於回到最愛的家鄉」

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吳念庭在臉書粉絲團上發文表示：「從決定回來的那一刻，新的開始，新的起點，新的挑戰。在日本經歷了淚水與汗水努力15年的時光下，終於回到我最愛的家鄉。」
吳念庭進一步寫道：「新加入到中華職棒，心情興奮既期待，期待與這支年輕的隊友們一起成長，一起迎接每一場比賽並取得勝利，更是為了喜愛我的球迷能看到我站在球場上比賽。
吳念庭將於7月1日迎來中職首秀，但洪總已透露不會讓他先發，而是以代打為主。對此吳念庭表示：「我想要把狀況調整好一點，業餘春季聯賽打完有持續訓練，但練習跟比賽還是不同，需要實戰的感覺，接下來的安排就交給洪總決定。」
吳念庭3.5年3600萬加盟 成台鋼本土「薪二哥」
吳念庭在日職一軍的生涯中出賽382場，累積220安打、16轟，生涯打擊率.224。去年季後離開西武獅後，今年回到台灣延續棒球生涯，並參加中職季中選秀，台鋼雄鷹以第一指名挑選吳念庭，並於選秀後不到24小時火速完成。
根據台鋼球團表示，雙方簽下了一份3.5年總值3600萬的合約，包含月薪及激勵獎金，超過旅日總和；不過基於球員本人意願，月薪細節並未對外公布，但從薪資總額計算，平均月薪超過75萬元，成為台鋼本土「薪二哥」，僅次王柏融的3年3600萬元。