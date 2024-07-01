從NBA打到WWE！Haliburton到紐約當反派　Brunson拿折凳衝上擂台

吳念庭今晚代打準備！將寫史無前例紀錄　「終於回到最愛的家鄉」

▲台鋼雄鷹今（1）日對戰富邦悍將，選秀榜眼吳念庭有望以代打出賽，他在臉書發文感謝台鋼肯定。（圖／記者朱永強攝）
▲台鋼雄鷹今（1）日對戰富邦悍將，選秀榜眼吳念庭有望以代打出賽，他在臉書發文感謝台鋼肯定。（圖／記者朱永強攝）

記者路皓惟/綜合報導

台鋼雄鷹於6月30日為選秀榜眼吳念庭舉行加盟儀式，並且完成註冊程序。台鋼今（1）日在澄清湖棒球場對陣富邦悍將，吳念庭有望獻上職棒首秀，雖然總教練洪一中表示不會排他先發，將以代打為主，但吳念庭仍有機會創下中職選秀球員最快出賽紀錄。另外，吳念庭也在臉書粉絲團發文，感謝台鋼的肯定，並表示將全力以赴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
回到最愛的家鄉　吳念庭發文感謝台鋼

吳念庭在臉書粉絲團上發文表示：「從決定回來的那一刻，新的開始，新的起點，新的挑戰。在日本經歷了淚水與汗水努力15年的時光下，終於回到我最愛的家鄉。

吳念庭進一步寫道：「新加入到中華職棒，心情興奮既期待，期待與這支年輕的隊友們一起成長，一起迎接每一場比賽並取得勝利，更是為了喜愛我的球迷能看到我站在球場上比賽。

吳念庭將於7月1日迎來中職首秀，但洪總已透露不會讓他先發，而是以代打為主。對此吳念庭表示：「我想要把狀況調整好一點，業餘春季聯賽打完有持續訓練，但練習跟比賽還是不同，需要實戰的感覺，接下來的安排就交給洪總決定。」

吳念庭3.5年3600萬加盟　成台鋼本土「薪二哥」

吳念庭在日職一軍的生涯中出賽382場，累積220安打、16轟，生涯打擊率.224。去年季後離開西武獅後，今年回到台灣延續棒球生涯，並參加中職季中選秀，台鋼雄鷹以第一指名挑選吳念庭，並於選秀後不到24小時火速完成。

根據台鋼球團表示，雙方簽下了一份3.5年總值3600萬的合約，包含月薪及激勵獎金，超過旅日總和；不過基於球員本人意願，月薪細節並未對外公布，但從薪資總額計算，平均月薪超過75萬元，成為台鋼本土「薪二哥」，僅次王柏融的3年3600萬元。

吳念庭何時先發？自評需實戰等洪總決定　返台打球維持日職訓練量

吳念庭3.5年3600萬加盟台鋼！僅次王柏融成薪二哥　平均月薪86萬

台鋼榜眼吳念庭7/1首秀先發？洪總：先以代打為主　曝最大考量

吳念庭今日澄清湖加盟儀式！月薪上看70萬　有望締造最快出賽紀錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代