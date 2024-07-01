彰興168之亂／家長望子成龍搶名校 民代受請託最怕來這招
中部地區家長偏好讓孩子考私中，不僅私立明星學校入學要擠破頭，如今彰化縣彰興國中還爆發「168之亂」，引起各界議論。其實除了家長、學校、主管機關頭疼，地方民代也同樣困擾。多位民代透露超額人數太龐大，已非增班能解決：彰化市長林世賢則反其道而行，以自身經驗勸家長別追崇名校「培養孩子自我管理的能力，才能終身受用」。
記者顏幸如／彰化報導
彰化縣議員楊子賢今（1）日上午到縣府教育處關心，他表示縣內新生超額的國中除了彰興，還有彰化市的彰泰、員林的大同、竹塘等校，後3所國中都可望以增加一班的方式解決，但「彰興國中168人的量體太龐大，完全沒有餘地」。教育處表示沒有增班規劃，總量管制錄取到第3順位，就是學生必須跟直系或監護人同一個戶籍才有資格入學，縣府會輔導這些學生到其他學校就讀。
中彰地區讀私中風氣興盛，多位地方民代坦言，以前接到家長陳情，多半是想讀私校卻進不去、或轉學沒有名額之類，少子化趨勢下難得有國中校門變窄。但不管私中還國中，民代的關心通常起不了絕對作用，多年前精誠中學曾因開方便之門超收，被縣府裁罰扣減新生和補助款。一位民代笑說「此後我們講話更沒力，大概就是寫推薦信給校長，然後等著被拒絕」；也有家長不信邪，一直往服務處送禮物請託，「助理最怕這種，真的不是有錢就能使鬼推磨」。
曾是縣議員的彰化市長林世賢透露，過去找他請託入學的選民不多，也有朋友笑說，大家都知道找他很容易碰釘子，因為林世賢一雙兒女都是考上私中後、到國中讀普通班，女兒還曾是台大醫學系的全國狀元。每有家長想擠名校，他便以自身經驗勸人要「適性揚才」，還說「這個年級的美國孩子都在運動和遊戲，將來發展也不差，為何要揠苗助長？最重要的是快樂學習，如果用逼的，唸大學放飛時就鬆掉了」。去年他還找教育部次長葉丙成來彰化演講，結果「別人聽到睡著，我還津津有味」。